世界閱讀日高市圖推青少年閱讀

世界閱讀日，高市圖今年以推廣青少年閱讀為主題。（文化局提供）

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4月23日是世界閱讀日，高雄市立圖書總館今年以推廣青少年閱讀人口為主題，推出「青春進行曲」與「青春迴旋曲」二大系列，從總館出發走進圖書館分館與特色書店，從閱讀中重溫並創造屬於自己的青春。

高市圖表示，現在青少年的閱讀方式與以往大不同，從實體到虛擬，因而推廣閱讀方式也要適合青少年的喜好與熟悉的語言。特別運用青少年喜愛的社群媒體工具，用數位閱讀方式吸引青少年踏入圖書館與特色書店，盼能喚起對實體書的閱讀興趣。

高市圖的「青春進行曲」由各區圖書分館推出青少年熱愛的主題活動；「青春迴旋曲」則與高雄市的特色書店進行策略聯盟，運用青少年熟悉的社群工具。

「青春進行曲」的各分館各有特色，例如右昌、寶珠、澄觀等結合英雄電影熱潮，推出好萊塢電影、超級英雄電影面面觀；燕巢、三民、前鎮、左新、大社等則主打時下青少年喜愛的桌遊活動；六龜、橋頭則以走讀為主。

10家參與「青春迴旋曲」的特色書店，例如高雄走出自我特色的「三餘書店」，到富含人文探索的「MLD Reading書店」，從高雄書蟲最愛書本集散地「政大書城」等。還有臉書留言打卡、抽獎送書的活動，只要參加書店活動、書展，依照指定的Facebook遊戲方式上傳相關照片與標記，就有機會獲得青春特色好書。

世界閱讀日系列活動至5月底止，歡迎民眾一起參加。更多活動訊息請上高市圖官網查詢。

(中時 )

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