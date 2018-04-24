國民黨北市議員初選時程底定 5月10日起分區民調

2018年04月24日 20:31 中時 陳燕珩

年底北市議員選戰逼近，國民黨原本提名31席，在黨內資深議長吳碧珠宣布不選連任後，國民黨修正為提名33席，在內湖南港區、大安文山區各增1席，力拚席次過半。由於國民黨保障現任議員，只有新人需初選，市黨部今舉辦協調會確認時程，底定5月10日起分區進行民調，由中正萬華區打頭陣。

台北市議會共63席議員，國民黨將提名33席，拚席次單獨過半。現任議員除吳碧珠、陳孋輝不選連任，厲耿桂芳交棒姪女耿葳，鍾小平爭取市長提名，其餘21名議員都將獲提名，扣除前議員王正德外，新人提名比率高達33％。

市黨部今召開協調會，確定各區新人初選時程。打頭陣的中正萬華區將在5月10日到12日舉行民調，13日公告，由陳孝威、林冠勳爭奪1席提名；士林北投區5月13日到15日舉行，16日公告結果，參選新人有顏群晃、許立丕、張斯綱、林杏兒和黃子哲5人，爭取2席提名。

大安文山區則在5月16日到18日舉行民調，19日公告，新人有羅智強、王致雅、鍾沛君、李柏毅和耿 葳5人，將提名4人；中山大同區民調5月21日到23日舉行，24日公告，非現任參選人有盧威、王浩及連堂凱3人，將提名1人。

另外，內湖南港區新人有李明賢、游淑慧，松山信義非現任參選人有徐巧芯、王正德，因同額競選，不必辦理初選，4人直接獲黨內提名資格。

(中時 )