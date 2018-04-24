台中星饗道自助餐無限享用老饕級熟成牛排

比起一般牛排，乾式熟成牛排風味與香氣都更加濃郁更有層次。（圖／曾麗芳）

友善列印
工商
「星饗道」自助餐廳要讓消費者享用到老饕級的A級美食。（圖／曾麗芳）
黃兆銓表示，比起一般牛排，乾式熟成牛排風味與香氣都更加濃郁更有層次。（圖／曾麗芳）

「熟成牛排」在饕客眼中可說是牛排之王，一般要享用熟成牛排動輒得花費數千元。位於台中逢甲商圈星享道酒店內的「星饗道」自助餐廳，推出熟成牛排無限享用，要讓消費者每天都能享用到老饕級的A級美食。

星享道酒店行政主廚黃兆銓表示，熟成牛排依照不同的熟成方式分為「乾式熟成」與「濕式熟成」兩種方式，為了讓消費者品嚐到專門餐廳級的夢幻美味，新增專業級乾式牛肉熟成設備，饕客們一進門即可看見色澤鮮潤的牛肉、在精心打造的0℃~1℃的環境中，靜靜的醞釀並等待最完美時刻的到來。

熟成就是牛隻被屠宰後，體內的酵素持續分解肌肉的過程，而這次除了一般牛肉自體熟成外，特別選用紐西蘭的Manuka麥盧卡蜂蜜，增加了不同的熟成益菌，蜂蜜熟成後的蜜糖色澤與蜂蜜香氣，讓熟成牛呈現出不同的風味。

黃兆銓表示，比起一般牛排，乾式熟成牛排風味與香氣都更加濃郁更有層次。該飯店為了讓饕客們更能感受到熟成牛的美料滋味，特選了大理石紋油花分布均勻的部位，讓熟成牛排更添風味及口感。

「好食材配好鹽」，為提升熟成牛肉的風味，特別推出「世界鹽共和國」，行政主廚黃兆銓蒐羅近50種各國不同風味的天然鹽與調味鹽，讓熟成牛的美味更加凸顯，讓饕客可依個人喜好佐餐搭配食用。

值得一提的是，「2018台中春季旅展」4/27將於台中國際展覽館登場，星享道酒店趕搭周年慶列車，推出「美食就4棒」餐券超值價，星饗道自助餐平日午餐券每套10張、優惠價6,300元，每套現省2,016元，周年慶加碼贈送2張同價餐券；此外，持一張餐券可於道咖啡兌換「300元套餐2套」或5張餐券可於珍鑽國際宴會廳兌換「5人鴨宴」1套。

(工商 )

「全館冷氣０元」這間賣場讓人不… 參訪龍華科大　桃教育局長盼打造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。