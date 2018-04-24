台中星饗道自助餐無限享用老饕級熟成牛排

2018年04月24日 20:36 工商 曾麗芳

「星饗道」自助餐廳要讓消費者享用到老饕級的A級美食。（圖／曾麗芳）

黃兆銓表示，比起一般牛排，乾式熟成牛排風味與香氣都更加濃郁更有層次。（圖／曾麗芳）

「熟成牛排」在饕客眼中可說是牛排之王，一般要享用熟成牛排動輒得花費數千元。位於台中逢甲商圈星享道酒店內的「星饗道」自助餐廳，推出熟成牛排無限享用，要讓消費者每天都能享用到老饕級的A級美食。

星享道酒店行政主廚黃兆銓表示，熟成牛排依照不同的熟成方式分為「乾式熟成」與「濕式熟成」兩種方式，為了讓消費者品嚐到專門餐廳級的夢幻美味，新增專業級乾式牛肉熟成設備，饕客們一進門即可看見色澤鮮潤的牛肉、在精心打造的0℃~1℃的環境中，靜靜的醞釀並等待最完美時刻的到來。

熟成就是牛隻被屠宰後，體內的酵素持續分解肌肉的過程，而這次除了一般牛肉自體熟成外，特別選用紐西蘭的Manuka麥盧卡蜂蜜，增加了不同的熟成益菌，蜂蜜熟成後的蜜糖色澤與蜂蜜香氣，讓熟成牛呈現出不同的風味。

黃兆銓表示，比起一般牛排，乾式熟成牛排風味與香氣都更加濃郁更有層次。該飯店為了讓饕客們更能感受到熟成牛的美料滋味，特選了大理石紋油花分布均勻的部位，讓熟成牛排更添風味及口感。

「好食材配好鹽」，為提升熟成牛肉的風味，特別推出「世界鹽共和國」，行政主廚黃兆銓蒐羅近50種各國不同風味的天然鹽與調味鹽，讓熟成牛的美味更加凸顯，讓饕客可依個人喜好佐餐搭配食用。

值得一提的是，「2018台中春季旅展」4/27將於台中國際展覽館登場，星享道酒店趕搭周年慶列車，推出「美食就4棒」餐券超值價，星饗道自助餐平日午餐券每套10張、優惠價6,300元，每套現省2,016元，周年慶加碼贈送2張同價餐券；此外，持一張餐券可於道咖啡兌換「300元套餐2套」或5張餐券可於珍鑽國際宴會廳兌換「5人鴨宴」1套。

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