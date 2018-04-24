The Script首度登台 預告會有獨家驚喜

THE SCRIPT將會帶給台灣粉絲獨特驚喜。（主辦單位提供）

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榮獲全英音樂獎「最佳國際樂團」兩度提名、世界音樂獎「愛爾蘭最佳銷售樂團」肯定的愛爾蘭首席搖滾天團The Script（手創樂團），將於4月26日首度登上寶島開唱。台灣場次公開至今，票房已熱賣9成。

THE SCRIPT接受台灣媒體訪問，被問到演唱會上是否會有獻給台灣樂迷的歌曲，The Script笑答：「那一定是〈Hall of Fame〉，因為這首歌的歌詞對每個粉絲都有不同的意義，並且曾經在人生中鼓勵他們改變與前進。」除此之外，The Script也說在抵達台灣後最想做的第一件事是狠狠睡上一覺，然後盡其所能體驗台灣當地風情，嘗試像是小籠包、臭豆腐、珍珠奶茶這些風靡全球的特色小吃。最後，他們想對台灣一路相挺的歌迷們說： 「非常感謝各位對我們的支持，也感謝大家願意將我們的音樂分享給自己的親朋好友，期待之後在台灣與你們相見。」

出道至今超過十年，締造《The Script》、《Science & Faith》、《#3》、《No Sound Without Silence》及《Freedom Child》五張冠軍專輯的The Script對於音樂創作有著一定的堅持與理念。他們表示：「音樂一直都圍繞在我們身邊，所以一定要隨時做好準備，畢竟最棒的創作靈感往往都出現在最出乎預料的時候」。對於能夠擁有像是〈Breakeven〉、〈For The First Time〉、〈Hall Of Fame〉、〈Superheroes〉等多首膾炙人口傳唱金曲，他們則深信「音樂絕對有足以改變每個人心情和感受的力量。」

另外THE SCRIPT也透露將會在台灣場給予台灣粉絲獨家驚喜表演，至於呈現方式The Script語帶神秘的表示：「請粉絲們敬請期待。」欲知更多詳情請上榮鷹官網：https://goo.gl/Z5U7u4

【演唱會資訊】

演出日期：2018/4/26 (四)

入場時間：18:30

演出時間：20:00

演出地點：台大綜合體育館一樓

演出地址：臺北市羅斯福路四段一號台大綜合體育館

啟售時間：2017/11/5 (日) 中午12點

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

票　　價：A區VIP體驗票NT$6,800 / A區NT$4,800 / B區NT$3,400 / C區NT$2,000

主辦單位：英屬維京群島商榮鷹國際(股)台灣分公司

協辦單位：MIDAS PROMOTIONS、SONY MUSIC

(中時 )

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