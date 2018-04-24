不滿民進黨軍改硬闖關 國民黨團針對當沖交易優惠延長提覆議

2018年04月24日 20:32 中時 楊孟立

立法院院會今天早上因為國民黨團要求軍改協商未果而杯葛停擺，下午國民黨團又出招，針對《證券交易稅條例》、《關稅法》、《海關緝私條例》、《選罷法》等四案提出復議，立法院副院長蔡其昌雖另定期處理，但攸關當沖交易優惠延長的《證券交易稅條例》若生變，恐導致股市動盪。

立法院去年修正通過《證券交易稅條例》，台股當沖交易的證交稅率由原本的千分之3降為千分之1.5，至今年4月27日止。今年4月13日再提出修正，當沖交易優惠再延長3年8個月，自今年4月28日起，實施至2021年12月31日止，並將證券商自行買賣現股當日沖銷交易納入適用對象。

國民黨團書記長李彥秀下午在院會提出復議表示，民進黨佔有國會多數後，對於在野黨發出的協商要求完全置之不理，一點都不尊重在野黨，「只有民進黨在乎的法案，就會有精準的議事操作，完全沒有留給在野黨溝通協調的空間。」

李彥秀指出，國民黨拉下這些法案，是要凸顯民進黨的荒謬，民進黨只關心軍改的進度要照表操課，國民黨發出了兩次朝野協商要求都可以置之不理，其他的法案自然可以暫緩處理。

民進黨立委江永昌則痛批，國民黨此舉簡直幼稚，當沖降稅將在今年4月27日就到期，國民黨此舉將可能導致股市動盪，若國民黨是對其他法案有意見，也不能在這事情上亂開刀，若是真的反對當沖降稅應該在委員會討論或院會二讀時就提出意見而不是濫用議事程序意圖影響金融市場，若投資人權益受損，應該找誰求償？

李彥秀提出覆議案時，蔡其昌也特別提醒，此舉動恐怕會讓當沖優惠延長無法如期上路，李當下表示知情，仍然提出復議。

(中時 )