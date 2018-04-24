安德烈波伽利成名前 《聲命之歌》揭露追夢故事

托比賽巴斯汀（右）與安東尼奧班德拉斯（左）分別詮釋波伽利與他的恩師。（采昌提供）

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托比賽巴斯詮釋波伽利。（采昌提供）

「跨界歌王」安德烈波伽利（Andrea Bocelli），年少時曾因一場意外而導致全盲，但由於自身的音樂天份與努力苦學的信念，開啟了他的美聲歌唱之路，成為家喻戶曉的著名歌唱家。他的唱片銷量全球累積突破8000萬張，堪稱史上最成功的古典跨界男高音。

波伽利本人曾以點字電腦親手撰寫個人自傳，如今這本自傳也被改編成電影《波伽利：聲命之歌》（The Music of Silence）。全片以第三人稱敘事方式，透過男孩「阿莫斯」的視角，描述波伽利成名前的人生際遇。波伽利從小患有先天性青光眼，12歲時因為運動意外而完全失明，並不顧家人期望，放棄法律事業，轉而追求他夢想中的歌唱藝術。

然而他不斷向唱片公司毛遂自薦，卻始終石沉大海，最後只好在酒吧彈琴唱歌維生。雖然此時的他，也曾自認前途茫茫、放浪形骸，但憑藉著他的信念：「唯一該害怕的，是害怕本身。沒什麼好怕的。若沒有努力和一點運氣，沒有什麼好事會自己找上門來。」他從未放棄對音樂的熱愛與夢想，始終努力精進自己的琴藝與歌藝，終於在1994年參加義大利聖雷莫音樂節全國新人歌唱大賽獲獎，從此嶄露頭角。

波伽利曾說過：「絕不要失去樂觀期待未來的能力。要培養對自己的信心，更重要的是，要培養對別人的信心。人生最美妙的一切，都要靠這些特質才能享有。」波伽利不斷創下難以突破的傲人紀錄，從葛萊美獎、艾美獎、奧斯卡獎、金球獎的榮耀提名，到被美國總統、歐洲教皇、英國皇室受邀獻唱，甚至在至高無上的奧運會場或各大典禮上擔任演唱嘉賓；與莎拉布萊曼（Sarah Brightman）合唱的〈告別時刻〉（Time To Say Goodbye）也在全球狂銷1200萬成為「史上最暢銷單曲」之一，就連西洋天后席琳迪翁（Celine Dion）都力讚他：「如果上帝會歌唱，祂的歌聲聽起來應該就像波伽利！」

全片透過波伽利本人親自演唱的動人名曲，由「拉丁情人」安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）詮釋波伽利恩師，帶領觀眾看到波伽利如何克服後天缺陷，邁向成功之路，電影將於5月25日全台上映。

(中時 )

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