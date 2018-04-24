李國毅衰被扣「台獨」帽子！主動辭演陸網劇

2018年04月24日 20:45 中時 林淑娟

李國毅最近正在大陸蘇州拍攝優酷網劇《我不能戀愛的女朋友》，劇組16日剛開鏡，24日就傳出他已主動辭演。主要原因是4年前他曾在IG和臉書po出一張他在偶像劇《我的自由年代》中手舉「抗議不公」的劇照，遭大陸網友舉報「支持太陽花」，因而被扣上「台獨」帽子。李國毅24日晚間透過經紀人證實已經主動辭演。

新浪微博「你好台灣網」23日出現一則貼文「挺太陽花卻來拍大陸網劇？李國毅不該被『抗議不公』？！」他竟因此被扣上台獨帽子。李國毅表示，因為這張4年前的一張宣傳劇照，他無辜受到波及，其實該則微博貼文貼出1小時後他們就接獲消息了，也很快便發現有被煽風點火的網友轉向攻擊同劇其他演員，由於他與平台、製作公司關係都很友好，經過討論，為避免波及平台劇組及其他演員，他果斷主動辭演！

其實，這已經不是李國毅第一次到大陸拍戲，他表示，很喜歡大陸的拍戲環境，適應得也很好，在大陸劇組拍戲就是專心當演員，在台灣要擔心的事太多了，雖然捨不得已經建立感情的劇組，但也希望他們能順利拍攝，不要受到波及。至於無辜遭貼台獨標籤，他則無奈表示，自己從未參與任何活動，那只是當時的一張宣傳劇照。

2014年3月因「反服貿黑箱作業」，部分大學生與公民團體佔領立法院，被稱為太陽花學運，當時李國毅和任容萱主演《我的自由年代》正巧播出，劇中兩人抗議教授不公，發動學生連署活動，李國毅在時間巧合點於臉書Po出手舉「抗議不公」牌子劇照，一度被解讀是支持太陽花學運。但他同年4月在香港參加影視節活動，被問及太陽花學運，曾直言「政治跟藝術應該分開，每個人應該在各自的專業上做專業的事，不要牽扯混淆一談，一混淆就變複雜了，對錯就模糊了」，從未對此事表態。

(中時 )