尚杜加丹戰場落跑 回鄉反成大英雄

2018年04月24日 20:46 中時 潘鈺楨

尚杜加丹大展喜感，搞笑演出。（Catchplay提供）

憑《大藝術家》勇奪奧斯卡影帝的法國男星尚杜加丹（Jean Dujardin）大展喜感演技，在電影《假掰英雄》（Return of the Hero）飾演一名懦弱將軍，從戰場落跑後發現自己因為梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）杜撰的英勇事蹟而陰錯陽差成為鄉里口中的大英雄，於是他順勢而為，繼續說謊以保有英雄形象享受各種好處，與他作對的梅蘭妮蘿倫卻執意要戳破他的謊言，兩人因此展開妙趣橫生的歡樂攻防戰。

尚杜加丹這次在《假掰英雄》一改帥氣形象，與《出神入化》（Now You See Me）梅蘭妮蘿倫聯手搞笑，兩大法國銀幕巨星首度攜手合作。第一次演喜劇的梅蘭妮蘿倫大讚尚杜加丹讓她備感安心，她說：「尚常常不吝給我演喜劇的建議，教我如何放開形象、放心搞笑，他既能專心對戲，又能像孩子一樣在片場玩得很開心，有他在現場都充滿笑聲，這可以說是我從影以來最開心的一次合作。」

而尚杜加丹繼《我的哈比情人》（Up for Love）後再度跟導演羅倫泰拉德（Laurent Tirard）合作，第一次聽導演介紹本片故事後便立刻首肯演出。除了喜歡故事情節和角色本身，尚杜加丹也對本片呼應真實議題深表贊同，他說：「這部電影的背景雖然設定在19世紀，卻反映許多21世紀的議題，像是為了包裝個人形象而吹噓經歷、敢膨風就能快速爆紅、利用名聲貪圖利益等亂象，這些議題由古至今從未退燒，相信觀眾看到一定會非常有感。」

《假掰英雄》描述裝模作樣的紐維爾將軍（尚杜加丹 飾）遠赴前線作戰後毫無音訊，留下未婚妻寶琳一人傷心落淚，她的姐姐伊莉莎白（梅蘭妮蘿倫 飾）認為他凶多吉少，便假冒他的名義寫信安慰寶琳相思之苦，沒想到她在信中虛構的英勇事蹟，竟讓逃兵歸來的他變成鄉里間的「大英雄」！眼看他沉醉在戰爭英雄形象裡，伊莉莎白決定要把他拉下神壇！究竟紐維爾將軍的謊言人生能否繼續下去呢？電影將於5月4日在台上映。

(中時 )