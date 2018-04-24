SBL》三分球彈如雨下 璞園長程火砲血洗富邦勇士

璞園全場投進14顆三分球，加上戴維斯(右)攻下20分、12籃板，帶領球隊輕取富邦勇士，總冠軍系列賽取得2比1領先優勢。(中華籃協提供)

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中時電子報

雖然林書豪親臨加持，但桃園璞園沒在怕的，今晚在新莊體育館靠著14顆三分球血洗富邦勇士，90比71拿下總冠軍系列賽第三戰，取得2比1領先優勢。

哥哥林書豪親臨加持，可惜弟弟林書緯手感不佳，全場7投僅中2，富邦勇士最終慘敗給桃園璞園。(中華籃協提供)

桃園璞園與富邦勇士在高雄巨蛋的兩場對戰各取得1勝，今晚移師新北市新莊體育館，NBA球星林書豪連續3戰都到現場替弟弟林書緯加油打氣，可惜林書緯今晚手感不佳，全場7次出手僅命中2球，10分、2籃板、3助攻，都比前兩場比賽來得遜色。

林書豪來到新莊體育館幫老弟林書緯加油打氣。(中華籃協提供)

璞園戰術打得很明確，進攻端由新台灣人戴維斯主導，搭配林金榜、簡浩、陳堅恩與陳冠全的外線射手群，三分球彈如雨下，28投14中，5成投籃命中率，徹底撕裂敵軍防線，加上24次助攻，打出漂亮的團隊戰役。

反觀富邦勇士大多流於個人單打獨鬥，而洋將塞勒則遭到對手夾擊嚴防，沒能將禁區優勢發揮出來，讓塞勒整場比賽只出手5次，即便有12分、18籃板的數據，最終也只能看著對手帶走勝利。

璞園5人得分上雙，戴維斯20分、12籃板、4助攻、2阻攻，繳出全能成績單，簡浩砍進5顆三分球貢獻18分，林金榜14分，陳堅恩12分、7籃板、5助攻，陳冠全14分。

(中時電子報)

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