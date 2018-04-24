為了塑膠袋 小夥子推老榮民害命被判4年半

2018年04月24日 21:57 中時 蔡依珍

93歲陳姓老榮民去年2月到市場買6顆高麗菜，不滿20歲的彭姓員工只給1個塑膠袋，雙方發生爭吵，陳翁口出穢言引發彭男怒火、揚言退錢不賣，搶走塑膠袋後猛推陳翁一把，導致老翁跌倒撞頭，緊急送醫仍不治，桃園地院依傷害致死罪判處彭男4年6月徒刑。

陳姓老榮民去年2月15日近中午時，在市場菜攤挑了6顆高麗菜，彭姓菜攤員工幫忙結帳，將6顆高麗菜全裝進同一個塑膠袋，陳開口拜託彭再多給一個塑膠袋遭拒，雙方發生口角衝突，陳翁怒罵「操你媽B 」，彭男不堪受辱，回嗆：「退錢不賣！」， 搶過陳翁手中的塑膠袋和高麗菜，伸出左手猛推陳翁的左胸口，導致他重心不穩往後摔，額頭撞到地上的菜籃、後腦也撞擊地面，當場頭破血流，緊急送醫仍因頭部損傷與腦內出血等傷害，急救5天後仍宣告不治。

彭男坦承發生爭吵，卻否認出手傷人，強調陳翁邊罵人邊做出「推」的動作，他為了自衛才會反撥回去，沒想到陳翁就踉蹌跌倒了。

但法官調閱監視器，發現彭男是在盛怒之下衝向陳翁，夾帶身體往前的力量出手推老翁，力道猛烈，以陳翁93歲高齡和彭男20歲的年紀、體型和力氣相比，可預見老翁會跌倒在地。

法官指出，6顆高麗菜僅裝在同1個塑膠袋，陳翁可能因過重難以手提、也可能在返家途中袋子就破裂，彭男沒有同理心服務顧客，還不耐煩打發對方，甚至出手推倒，老翁倒地後也沒有攙扶或關懷傷勢，站在老翁前方冷眼看著，不宜宣告緩刑，審酌他無前科、年輕氣盛所致，案發後也支付醫療和喪葬費並道歉，依傷害致死判刑4年半，全案可上訴。

(中時 )