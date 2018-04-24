「大小姐」吳兆絃17歲了！甩嬰兒肥成了超正美少女

2018年04月24日 21:25 中時 林淑娟

吳兆絃參與《你的孩子不是你的孩子－必須過動》演出，內心戲不少。（公視）

吳兆絃參與《你的孩子不是你的孩子－必須過動》，飾演葉全真的女兒。（公視）

以「大小姐」團體走紅吳兆絃，從童星出道，今年17歲的她最近重出江湖，參與公視戲劇《你的孩子不是你的孩子－必須過動》單元，飾演葉全真的女兒。不同於小時候身形圓滾滾可愛模樣，現在台中就讀高二的吳兆絃，已經是完全青春少女，經紀人笑說，以前提醒她要多跑步、跳高才會長高變瘦，但小女生總是不聽，現在愛美了會主動健身、運動，還會跟他們說：「現在一天沒運動就渾身不舒服！」

「大小姐」2009年出道，當時吳兆絃和藍愛子各只有8和6歲，後來兆絃上了國中後，經紀公司及父母都覺得應該讓她們回歸學生生活，因此這幾年鮮少正式曝光。讀國三的愛子近來在準備學測，念高二的兆絃，最近則在思考未來大學想念的學校，尤其這次參與戲劇演出後，更讓她找回對表演的企圖心與熱情，之後打算到台北念大學。

吳兆絃在劇中飾演模範母親葉全真的女兒若娃，有許多掙扎的內心戲，頗具挑戰。她表示，第一天拍攝一場重要內心戲時，同個鏡頭竟重拍了十幾次，被導演陳慧翎拉到一旁訓斥「上了這麼多次表演課，不要浪費大家時間」，她眼淚馬上就掉下來。後來遇到哭戲哭不出來，導演只要拉她到一旁還不用說話，她馬上飆淚。她笑說，「能哭得好，全是導演逼的！很感謝導演給她這次演出機會」。

吳兆絃說，若娃的個性壓抑、順從，但其實自己是有不滿會直接跟媽媽反應的個性，這點很不一樣，因此在揣摩角色時較難體會因母親要求成績，而達不到的內疚感與壓力，這是她在成長過程中沒經歷過的。

她除了內心戲挑戰很大，要爬垃圾山、假裝跳樓，這也是她第一次吊鋼絲。拍戲過程中，她覺得好像什麼都做不好，當下跟若娃劇中的感受很像，但長大第一次拍這麼高挑戰性的戲，是她很大的突破，希望未來更磨練演技，從戲劇中體會不同的人生。

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子－必須過動》是台灣少見的科幻類型作品，故事描寫在未來社會人類是靠植入胚胎來完成繁衍，女性工作是教養小孩，而人們的職業與居住地則是用18歲檢定考分數分發，如果不及格，胚胎則會被政府送去精進（銷毀）。吳兆絃在劇中飾演模範母親葉全真的女兒若娃，儘管再努力，成績卻一直起不來，母親胸口上的金質勳章燈也跟著一顆一顆熄滅。

導演陳慧翎表示，在當今台劇好像快被消滅的情況，團隊盡最大的努力，在很少的預算下挑戰拍微科幻類型，她笑說，現在想起來會覺得「是傻了嗎？」，但就是希望真正能做到「溝通」，呈現原著精神，讓社會大眾看見台灣的教育問題。公視《你的孩子不是你的孩子－必須過動》由金鐘獎導演陳慧翎執導，編劇群夏康真、費工怡、馬千代共同改編吳曉樂同名小說，卡司陣容堅強，由葉全真、吳兆絃主演，丁也恬、吳建豪、吳朋奉、林煥鈞、張書豪、許時豪、鍾政均、鄭有傑、嚴藝文、藍葦華、閻成誠等人特別演出。影集預計7月7日起每週六公視播出。

(中時 )