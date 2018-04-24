一二審輪調爭議 陳瑞仁：法務部版本「改比不改更糟」

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一、二審檢察官輪調制度引發一、二檢察官對立，法務部參事陳瑞仁24日在「檢察官論壇」PO文，表示目前檢察司公布的輪調實施要點，有2個缺陷，強調「這種改法比不改更糟」，他屢向部長邱太三表達不滿。他呼籲法務部如果認為一、二審輪調不是一個值得推廣的政策，就坦白說出來，宣示放棄，否則即應接續提出改進方案與配套措施，而不應任令此制度自然死亡。

陳瑞仁說，他對一、二審輪調的想法從未改變，法務部此次公告的一、二審檢察官輪調實施要點」與他的方案不同。

據檢察司的說法，關於一二審輪調的簽呈，早在今年2月間已上簽，但一直卡在陳政次那邊。他從3月初即一直提醒邱部長要注意時程問題，3月25日再傳訊息給部長：「如果你決定不在今年實施，就請你在星期一早上主動對外指出：「一二審輪調制度上有重大缺陷（人才流失與領導統御困難），所以明年也不會實施，除非在制度上有更好的設計，然後在檢察長會議宣示此決定」。他當時的看法是要不要實施本來就有政策上的考慮，但要趕快決定並說明理由。

春假過後，檢察司終於公布輪調實施要點。但有2個缺陷，一是「新二審」並不是真的採任期制，因為上二審3年下來後，仍然可以無次數限制申請上二審，如此怎會達到解決人事塞車與二審年輕化之目標？而且非常有可能大開人事關說的大門。

二是「舊二審」如果自願下一審，將來不一定可以回二審，因為要跟一審檢察官一樣經過檢審委員提名再遴選，如此怎可能會有人自願下一審？因此認為這種改法比不改更糟，屢次向部長表達不滿。

陳瑞仁表示，他是真的相信法官法46條的立法理由：「為充實第一審為堅實之事實審，亦需調任資深、經驗豐富之上級審法官至第一審服務，以傳承審判經驗」，也深信高檢署有不少檢察官願意下一審服務一段時日。

但現在這種不上不下的輪調辦法一定要設法改良，例如新二審的宿舍問題，他在去年8月就在檢察官論壇PO文指出「以調任者不用搬家為原則，俾能照顧家人與維持原有生活圈」，也一再建議宿舍要用撥用或借用方式解決。但竟然到現在還是一句「恐有困難」，令他一直百思不解。

陳瑞仁強調，如果認為一二審輪調不是一個值得推廣的政策，就坦白說出來，宣示放棄。否則即應接續提出改進方案與配套措施，而不應任令此制度自然死亡。

(中時 )

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