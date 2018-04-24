世界中學生羽球賽 中華隊勇奪3金1銀

2018年04月24日 21:27 中時電子報 黃邱倫

2018世界中學生羽球錦標賽今日在印度浦那（Pune,IND）鳴金收兵，中華隊勇奪3金1銀，表現非常亮眼。

兩年舉辦一次的世界中學生羽球錦標賽，台灣青少年選手向來表現不，自2002年參賽以來，2014年在自家主場囊括所有4金，為歷屆最佳，本屆雖然女子國家隊尋求4連后夢碎，但3金1銀依舊傲視所有參賽國家，總計參加9屆共獲18金13銀1銅，為參賽各國之冠（中國大陸以14金11銀4銅居次）。

這次國家男生組僅7隊參賽採單循環賽制，我國派出由吳丞恩、張瀞升（竹山）、蘇柏瑋（松山）、侯思維（新豐）、孫晨淯（新莊）等4校選手組成的聯隊參賽，一路分別擊敗阿拉伯聯合大公國、巴西、法國、印度A、B隊及中國，以6戰全勝順利稱王，也重登失去一屆的國家男隊王座。

連續兩屆參加國家女生組尋求衛冕的高雄中學，這次由洪恩慈、林思雲、蔡欣蓓、鄭育沛、梁家溦5人組隊，冠軍戰前4點打成2比2平手，可惜關鍵決勝末點，蔡欣蓓奮戰三局以19：21、21：18、13：21不敵對手，最終雄中女隊以2比3飲恨輸給中國，不僅屈居亞席，挑戰4連后也失利。

學校男隊西苑高中林煜傑、杜泓霆、呂植惟、鄭凱文、陳建州及學校女隊北市大同王信雩、陳邡竹、吳杰蓉、陳柔慈、謝心瑜等人從預賽一路闖關，皆輕取對手順利打進決賽，最後金牌戰皆以4比1雙雙擊退法國，為我國再下兩金，連續四屆學校男、女生隊都奪金。

北市大同女隊自2004年參加以來，已經連續八屆都不缺席，且連續四屆摘金，分別在國家組獲3金2銀、學校組獲2金1銀，總計贏得5金3銀，整體表現傲視台灣其他學校（從2006年以後世界中學生羽球錦標賽才分成國家、學校2組比賽，之前都僅進行學校組的對抗）。

(中時電子報)