陸首艘自製航艦002型在世界航母隊伍中排哪裡？

2018年04月24日 21:37 中時電子報 何宜玲

大陸首艘國產航母002型艦艏的球狀物已沉入海中。（取自微信公眾號@瀚海狼山）

中國第1艘國產航母002型航艦傳出在23日，也就是中共海軍69周年紀念日當天進行海試。代表距離解放軍首艘自製航母交付海軍使用的時間已經越來越接近。然而，目前全世界總共有8國擁有18艘現役航母，002型航艦作為中國第2艘航空母艦，也是首艘自製航母，它到底排在世界航母之列的何處呢？

根據網易軍事獨家約稿作家光亭指出，他將全世界18艘現役航母分成3個梯隊，第1梯隊是指美國擁有的10艘尼米茲級和1艘福特級超級航母，它們清一色都是10萬噸排水量的核動力航母。第2梯隊則包括了法國的戴高樂號、俄羅斯庫茲涅佐夫號 、英國伊莉莎白號以及印度最大航母超日王號等。至於被排在第3梯隊的則有義大利、泰國和巴西等國的航母。

光亭認為，在這3個梯隊中，中國國產的002型航空母艦介於第2梯隊的各國航母之間，互有上下。也就是說，002型航艦與第3梯隊的2萬噸輕型航母相比，性能早已超越。但也還不到美國清一色都是10萬噸的重量級核動力航母之列。因此，以下分析僅針對第2梯隊的法、俄、英、印度等國航母做比較。

首先是法國戴高樂航艦，中國國產002型航空母艦是常規動力航艦，而法國戴高樂號則是核動力，但它的滿載排水量只有4.2萬噸。艦載機的數量和性能都不如002型，因此綜合作戰能力略比002型遜色。

俄羅斯的庫茲涅佐夫號和中國首艘航空母艦遼寧號的前身瓦良格號，基本上是同級的姊妹艦，但是002型航艦則已經在遼寧號的基礎上提高和改良了。因此庫茲涅佐夫號航艦的綜合水準仍遜於002型。

英國伊莉莎白號的水平則和002型航艦比較接近，它們兩艘都是6萬噸等級的常規動力中型航艦。但是，伊莉莎白號擁有全球第1艘航母採用的IFEP綜合電力推進系統。

此外，儘管兩艘航艦的艦載機數量可能不相上下，都是36架戰機加上4架直升機左右，不過伊莉莎白號搭載的是4代機F-35，然而002型卻只搭載了3代機殲-15戰機。因此，綜合整體水平而言，還是伊莉莎白號較為先進。

最後，印度最大航艦超日王號是從1982年下水，1987年服役的前俄國基輔級巴庫號改裝的老艦。這艘早在1970年代就設計出來的航艦本身已經先天不足，即使經過了大改造，後天依然乏力。無論是航母本身或是艦載機的數量都仍不如002型航艦。

(中時電子報)