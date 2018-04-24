陸首艘自製航艦002型在世界航母隊伍中排哪裡？

2017年4月26日，大陸第二艘航空母艦下水儀式在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行。（中新社）

友善列印
中時電子報

大陸首艘國產航母002型艦艏的球狀物已沉入海中。（取自微信公眾號@瀚海狼山）

中國第1艘國產航母002型航艦傳出在23日，也就是中共海軍69周年紀念日當天進行海試。代表距離解放軍首艘自製航母交付海軍使用的時間已經越來越接近。然而，目前全世界總共有8國擁有18艘現役航母，002型航艦作為中國第2艘航空母艦，也是首艘自製航母，它到底排在世界航母之列的何處呢？

驚悚！3電影學生失蹤5星期　慘遭溶屍

速戰速決！凱特王妃7小時出院的真正原因

根據網易軍事獨家約稿作家光亭指出，他將全世界18艘現役航母分成3個梯隊，第1梯隊是指美國擁有的10艘尼米茲級和1艘福特級超級航母，它們清一色都是10萬噸排水量的核動力航母。第2梯隊則包括了法國的戴高樂號、俄羅斯庫茲涅佐夫號 、英國伊莉莎白號以及印度最大航母超日王號等。至於被排在第3梯隊的則有義大利、泰國和巴西等國的航母。

光亭認為，在這3個梯隊中，中國國產的002型航空母艦介於第2梯隊的各國航母之間，互有上下。也就是說，002型航艦與第3梯隊的2萬噸輕型航母相比，性能早已超越。但也還不到美國清一色都是10萬噸的重量級核動力航母之列。因此，以下分析僅針對第2梯隊的法、俄、英、印度等國航母做比較。

首先是法國戴高樂航艦，中國國產002型航空母艦是常規動力航艦，而法國戴高樂號則是核動力，但它的滿載排水量只有4.2萬噸。艦載機的數量和性能都不如002型，因此綜合作戰能力略比002型遜色。

俄羅斯的庫茲涅佐夫號和中國首艘航空母艦遼寧號的前身瓦良格號，基本上是同級的姊妹艦，但是002型航艦則已經在遼寧號的基礎上提高和改良了。因此庫茲涅佐夫號航艦的綜合水準仍遜於002型。

英國伊莉莎白號的水平則和002型航艦比較接近，它們兩艘都是6萬噸等級的常規動力中型航艦。但是，伊莉莎白號擁有全球第1艘航母採用的IFEP綜合電力推進系統。

此外，儘管兩艘航艦的艦載機數量可能不相上下，都是36架戰機加上4架直升機左右，不過伊莉莎白號搭載的是4代機F-35，然而002型卻只搭載了3代機殲-15戰機。因此，綜合整體水平而言，還是伊莉莎白號較為先進。

最後，印度最大航艦超日王號是從1982年下水，1987年服役的前俄國基輔級巴庫號改裝的老艦。這艘早在1970年代就設計出來的航艦本身已經先天不足，即使經過了大改造，後天依然乏力。無論是航母本身或是艦載機的數量都仍不如002型航艦。

(中時電子報)

奈及利亞總統購買A-29攻擊機 引…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。