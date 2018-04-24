才稱「這技術沒有專利」 再爆吳茂昆妻用東華專利販售

2018年04月24日 21:43 中時電子報 呂承哲

專利公開公報。(翻攝游淑慧臉書)

接任的教育部長吳茂昆爭議不斷，還被爆拿東華大學的專利赴美開公司，並到大陸申請專利。國民黨台北市議員擬參選人游淑慧今(24)晚在臉書上提出質疑，吳茂昆受訪時表示，只使用到綬草萃取技術，並指稱「這技術沒有專利」，游淑慧貼出載名專利號碼的發明公開公報，指出「有人」說謊。

游淑慧貼出載有專利號碼的發明公開公報，以及綬豐產品上的專利號碼，都是屬於東華大學宣稱所屬的專利號碼，吳茂昆卻只稱使用到綬草萃取的技術，「這技術沒有專利」，都無使用到東華大學所拿到的1.0專利。

游淑慧提出質疑，吳茂昆今天下午在受訪時表示，只說明「產品無侵權專利」，是害怕東華大學後續的求償吧，所以你承認你是這一家公司的實際經營者了？是吳茂昆說謊？還是他太太投資的師沛恩不實廣告？

游淑慧語帶諷刺說道，看來吳部長快要能體會管中閔、侯友宜被「脫光衣服」檢視的感受，不同的是，他們被抹上灰，而你是被發現崇高身分之後的真面目。

東華大學23日表示，教育部長吳茂昆在東華大學校長任內，和師生共同研發綬草萃取技術，校方方指出，目前為止專利權還是屬於學校的。吳茂昆今日下午受訪強調，綬草專利有分1.0和2.0，師沛恩公司使用的是沒有專利的萃取技術，如果要製作成保健食品販售才需要專利。

(中時電子報)