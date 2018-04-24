才稱「這技術沒有專利」 再爆吳茂昆妻用東華專利販售

綬豐產品。(翻攝游淑慧臉書)

友善列印
中時電子報
專利公開公報。(翻攝游淑慧臉書)

接任的教育部長吳茂昆爭議不斷，還被爆拿東華大學的專利赴美開公司，並到大陸申請專利。國民黨台北市議員擬參選人游淑慧今(24)晚在臉書上提出質疑，吳茂昆受訪時表示，只使用到綬草萃取技術，並指稱「這技術沒有專利」，游淑慧貼出載名專利號碼的發明公開公報，指出「有人」說謊。

游淑慧貼出載有專利號碼的發明公開公報，以及綬豐產品上的專利號碼，都是屬於東華大學宣稱所屬的專利號碼，吳茂昆卻只稱使用到綬草萃取的技術，「這技術沒有專利」，都無使用到東華大學所拿到的1.0專利。

游淑慧提出質疑，吳茂昆今天下午在受訪時表示，只說明「產品無侵權專利」，是害怕東華大學後續的求償吧，所以你承認你是這一家公司的實際經營者了？是吳茂昆說謊？還是他太太投資的師沛恩不實廣告？

游淑慧語帶諷刺說道，看來吳部長快要能體會管中閔、侯友宜被「脫光衣服」檢視的感受，不同的是，他們被抹上灰，而你是被發現崇高身分之後的真面目。

東華大學23日表示，教育部長吳茂昆在東華大學校長任內，和師生共同研發綬草萃取技術，校方方指出，目前為止專利權還是屬於學校的。吳茂昆今日下午受訪強調，綬草專利有分1.0和2.0，師沛恩公司使用的是沒有專利的萃取技術，如果要製作成保健食品販售才需要專利。

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

警消最高俸額看得到吃不到？葉俊… 吳茂昆涉嫌侵占專利 洪孟楷怒：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。