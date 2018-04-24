打破國樂艱澀想像 台南首辦第一屆國樂節

2018年04月24日 21:35 中時 曹婷婷

打破國樂艱澀難懂刻板印象，平均35歲的台南市民族管絃樂團，致力於把國樂變好玩，今年首辦第1屆台南市國樂節，希望能與台北市傳統藝術季、桃園市國樂節並駕齊驅。(曹婷婷攝)

打破國樂艱澀難懂刻板印象，平均35歲的台南市民族管絃樂團，致力於把國樂變好玩，今年首辦第1屆台南市國樂節，傳統絲竹重奏外，還有親子趣味、民歌流行曲目等，希望能與台北市傳統藝術季、桃園市國樂節並駕齊驅。

「說到國樂，很多民眾是陌生的，甚至直覺聯想西索米」，台南市民族管絃樂團團長劉文祥說，過去，國樂曲目清一色偏艱澀，跟一般民眾生活是有距離的，當聽到民管演出《追追追》、卡通歌謠等流行曲目，不禁訝異，原來國樂這麼好聽，徹底顛覆傳統對於國樂的想像。

為了拉近民眾跟國樂的距離，也讓國樂親近人心，今年首度以「國樂正夯」系列活動，配合歸仁文化中心20周年館慶，5月5日至6月9日舉辦第1屆國樂節，包括5場音樂會、2場講座，音樂涵蓋現代國樂、傳統絲竹奏、邊疆民族、親子趣味等，全部採開放免費索票入場。

劉文祥說，目前台灣只有台北市、桃園市常態性舉辦國樂節，以桃園來說，國樂節一連辦了5年，因為非常成功，因此催生桃園市國樂團，今年正式成軍、團員平均年齡30歲，這次也會參加開幕首演《樂．躍雙城記》，2團一起尬國樂，分別展現南北國樂團的不同音樂語言。

台南市立民族管絃樂團前年自製全新文學音樂劇《第一街》首部曲，去年巡迴北中南7所特教學校，為特教生演出、用音樂消弭障礙，今年再推國樂節，劉文祥坦言，經費有限但先做再說，未來盼型塑國樂成為台南特色音樂節。

(中時 )