心律不整吃中藥有解 奇美中醫助病患免挨刀

奇美醫學中心設立中醫心律不整特別門診將近2年時間，醫治患者逾250人，，6成以上病情穩定，左為許堯欽部長為病患把脈。(曹婷婷攝)

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不少國人患有心律不整，年齡從10幾歲到老人都有，奇美醫學中心中醫部長許堯欽說，心律不整是一個臨床症狀，3分之1患者致病因子與壓力有關，他認為，心律不整主要關鍵在於真正病因是否獲得矯正或控制，心律不整原因可能是心臟疾病，也可能是其他器官的疾病波及心臟所致，透過中醫調理，6成以上病情穩定。

奇美醫學中心設立中醫心律不整特別門診將近2年時間，醫治患者逾250人，這些病患多數是西醫認為治療棘手或手術電燒仍未改善者，或是對醫學治療成果不盡滿意，找上中醫尋求解方。

他說，常見心律不整病因如缺血性心臟病、高血壓性心臟病、風濕性心臟病、心瓣膜脫垂狹窄、心臟神經傳導阻滯、病毒性心肌炎等。其他器官疾病則涵蓋廣泛，如甲狀腺機能亢進、焦慮憂鬱等精神疾病、更年期障礙、貧血、電解質失調、自律神經失調、腎臟疾病等。嚴重的話，常伴隨有心臟輸出量不足或心臟衰竭等危急症候，甚至猝死。

澳洲學者Rajeev Pathak2014年發表針對149名因心房顫動接受電燒治療的心律不整病人進行長期追蹤研究發現，有注意控制飲食、運動、生活型態的病人，其疾病控制率與存活率高達87%，明顯高於單純未控制相關因子的病人(疾病控制率與存活率只有18%)。許堯欽說，這項發現與中醫治療心律不整，注重調理人體五臟六腑氣血平衡的觀點不謀而合。

林姓男子因時常半夜心跳很快而驚醒，一度以為卡到陰，後來發現是心律不整，經許堯欽辨證，屬心氣心血虧虛、脾失健運、痰阻血脈，先以歸脾湯合溫膽湯加減，服藥2週後，林男心悸症狀明顯減少8成，隨著病情穩定，逐漸減量服藥再停藥，至今已1年半未再發生胸悶心悸。

(中時 )

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