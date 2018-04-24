Janet產後亮麗重返時尚咖 與老公同台不忘提及他的前女友

2018年04月24日 22:04 中時 陳張眾

George特於現場為Janet獻上她最愛吃的酪梨花束，為她的第一個母親節提前暖身。（WEEKEND Max Mara提供）

WEEKEND Max Mara愛琴海陽光系列點心包，1萬6500元。（WEEKEND Max Mara提供）

WEEKEND Max Mara愛琴海陽光系列ESEDRA襯衫，1萬7800元。（WEEKEND Max Mara提供）

Janet謝怡芬產後復出活動邀約接不完，今攜手老公George，共同出席WEEKEND Max Mara愛琴海陽光（Aegean Sun）限量系列上市。對於能和老公一起工作，她表示十分開心，兩人還在活動中玩起默契大考驗，而當主持人提到對希臘的聯想時，Janet竟回答連想到的是老公的前女友們。更對有二分之一希臘血統的George開玩笑抗議說：「他帶過每個女朋友去（希臘）度假，但我從來沒去過。」讓一旁老公急忙發誓一定會帶著她去希臘，兩人一來一往中，不經意透露甜蜜火花。

除了公布兩人之間的小秘密外，Janet也大方分享覺得老公身上最性感的部位是屁股，並透露George會把握任何機會運動，甚至連在飛機旅程上也不放過。George還補充到兒子Egan現在是他最好的健身道具，常抱著他做深蹲等核心訓練動作。而當George被問及老婆身上哪點最性感時，他則不忘搞笑個性，用圖畫的方式一筆一畫描繪出眼睛形狀，還戲稱：「現在她有很『大』的眼睛。」

延續這份關於愛的主題，義大利知名精品Max Mara集團旗下之WEEKEND Max Mara，本季與米蘭攝影師Micol Sabbadini合作。其以愛琴海島嶼風景為背景，將藍白馬賽克圖紋、白色小屋等影像中，穿插紅色「LOVE」字串，搭配系列部分所得將捐贈予伊甸社會褔利基金會的善心舉動，讓時尚也能化身成為愛的能量。

(中時 )