客語版諸葛四郎　聽不懂客語也看得懂

客委會與紙風車劇團共同推出《諸葛四郎》客語版，透過諸葛四郎打擊惡魔的故事，來呈現客家核心精神，藉由過客家語言，更能為推廣多元族群文化踏出第一步。客委會主委李永得（中右）與紙風車基金會執行長李永豐（中左）一同合影。（陳信翰攝）

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台灣是多元文化社會，但多族群語言，卻有瀕臨失傳的危機。紙風車劇團為了讓孩子們自信說母語，特別把舞台劇《諸葛四郎》改編成客語版，挽救語言失傳危機，並且以客語、國語雙聲帶交錯演出，讓不懂客語的觀眾，也能看懂。

今（24）日記者會現場，飾演國王的演員，以一口流利客語，加上客家竹板快書，將台詞說得活靈活現，博得滿堂彩。總編導李永豐表示，將《諸葛四郎》改編成客語版，主打語言融合，「戲劇內容是主要的語言引導，讓孩子順著戲劇的節奏一氣呵成，自然而然聽懂、習慣不同的語言，我們也會打上字幕，方便觀眾學習、對照台詞。」

李永豐表示，他不是客家人，但是他的孩子在學校鄉土語言選修課程中選了客語，「有一天我聽見女兒會說客語，讓我很吃驚，但對孩子們而言，多學會一種語言，就多了一種視野，也多了一份競爭力，綜觀歐洲地區的孩子們，也大多能說多種語言，這是一種國際趨勢。」

據客委會調查，客家族群裡，平均20歲的人，僅有14.45%能說客語，10歲以下的孩子，僅有7.86%會講客話，已達聯合國教科文組織「世代語言傳承量表」所定義的「嚴重瀕危」程度，而原住民語言，也有一樣的危機出現。

對此，客委會主委李永得表示，面對客語流失嚴重，透過不同方式推廣客語勢在必行，李永得是美濃客家人，他表示：「之前和紙風車合作客語劇《嘿！阿弟牯》，讓孩子在看戲的過程中，親近客家文化，經過多場校園巡演，受到許多孩子們喜歡，這回再改編大人、小孩都熟悉的《諸葛四郎》，相信也會很有意思。」

李永得表示，推廣客語是一件具有國際視野的事情，「中國大陸、馬來西亞，都有客家族群分布，而台灣的客語人才、客語認證系統，也是陸想爭相邀請的人才，以及想要學習的技術。」李永豐表示，東方文化傳統保存最完整的基地在台灣，「客語、客家文化的保存基地，也可以從台灣出發。」

客語版《諸葛四郎》將在5月12日、13日，於台北城市舞台演出。

(中時 )

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