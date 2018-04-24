Julia吳卓源詮釋電影《盛情款待》主題曲 知性演繹添詩意

台、日合拍的《盛情款待》，正在台灣上映，美景與故事博得觀眾好評。（華映娛樂、天大影業提供）

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旺報
Julia吳卓源以中文演唱電影《盛情款待》主題曲〈琵琶湖周航の歌〉。（華風數位提供）

目前正在上映中的台、日合製新片《盛情款待》，由金馬獎導演陳鈺杰集結台灣、日本、美國等各地影視人才跨國合作，電影主題曲是由王治平老師製作經典日文歌曲〈琵琶湖周航の歌〉，由片中主角之一的楊烈演唱；劇組現在更力邀節奏藍調小天后Julia Wu吳卓源，以中文重新詮釋，並花了3天拍攝充滿詩意的MV。

王柏傑、田中麗奈主演的《盛情款待》，日本關西地區琵琶湖畔的明月館，故事描述有著美麗的湖景和傳統的日式風情的明月館，是一間位於京都近郊的日式旅館，由於建築老舊又位處偏僻，經營狀況岌岌可危。台北一家建設公司老闆Charles（楊烈飾）曾與明月館的老闆娘美津子（余貴美飾）有淵源，決定買下，進行翻修，讓老旅館有新生命，因此派兒子Jacky（王柏傑飾）前往監督旅館，但美津子的獨生女梨花（田中麗奈飾）和Jacky不對盤。

過程中，梨花、Jacky與打工換宿的台灣哈日宅男柏豪（姚淳耀飾）必須和資深的木村老師學習日本傳統的「待客之道」（omotenashi），讓他們在這個人生面臨轉變的時刻，對自己有了更深的認識。

〈琵琶湖周航の歌〉唱出了電影的內涵。在製作人梁永泰操刀下，Julia深情真摯的靈魂嗓音與優美典雅的中文詩句完美結合，再加上她自彈鋼琴的知性演奏，更增添一股惆悵的詩意與美感。

(旺報 )

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