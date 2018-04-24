《告示牌》讚「嗓音性感」 吳亦凡進軍國際

吳亦凡與環球簽約。（環球）

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吳亦凡與環球簽約。（環球）

吳亦凡去年和歐美歌手Travis Scott合作英文單曲〈Deserve〉，該曲發行後迅速登上美國iTunes榜首，並在電台獲得極高的點播率，《Billboard告示牌》雜誌更以：「他的嗓音如此性感、獨特，他的聲音應該響徹在世界的每個角落。」來評價他。環球音樂則在台灣時間24日，正式在美國洛杉磯總部宣布與吳亦凡簽下全球專屬唱片合約。

吳亦凡自離開韓國夯團EXO後，仍活躍於演藝圈中，陸續以他詞曲創作與音樂製作人的身分推出〈July〉、〈B.M.〉、〈6〉、〈Juice〉等歌曲，也搭檔馮迪索出演好萊塢電影《限制級戰警：重返極限》、參演了盧貝松執導的《星際特工瓦雷諾：千星之城》及由周星馳監製、徐克執導的賀歲電影《西遊伏妖篇》。

除此之外，吳亦凡先後成為smart品牌大使且推出聯名汽車、出任美國運通I.T CASHBACK卡品牌大使、麥當勞代言人、Beats全球首位華人代言人，同時也身兼時尚品牌寶格麗的首位亞洲男代言人，也擔任Burberry的全球首位非英籍代言人，在2017富比士中國名人排行榜上被揭露年吸6.9億元，再加上去年在節目《中國有嘻哈》擔任導師，以一句「你有freestyle嗎？」成為時下流行語，聲勢持續看漲。

透過這次與環球的全球專屬唱片合約，吳亦凡未來將與環球旗下多個品牌合作，在世界各地發行更多元及影響力的音樂作品，吳亦凡也表示：「很榮幸能夠跟環球音樂集團合作。這張新專輯是我精心創作的，作為歌手及音樂製作人，希望可以讓更多人聽到這張專輯。同時希望通過與環球的合作，可以讓大家知道中國音樂人也可以製作出在全球具有流行性的音樂。」接下來他除了出新專輯、繼續加盟節目《中國新說唱》導師，未來也有望來台灣宣傳。

(中時 )

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