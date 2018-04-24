來自日本的「和心茶寮」4月正式插旗台中逢甲商圈

2018年04月24日 23:23 工商 曾麗芳

日本新年才能享用的到的南瓜金時果子高達三層的精緻珠寶盒。（圖／曾麗芳）

「和心茶寮」特別引進京都舞姬糰子。（圖／曾麗芳）

搭配日本國產米製成的糰子，小小的糰子極具日式匠人用心。（圖／曾麗芳）

「和心茶寮」的店內擺設一律由日本空運來台，打造最道地的京都和式風味。（圖／曾麗芳）

看準台灣人瘋日本美食，以發揚日本茶文化為理念的「和心茶寮」，4月正式插旗台灣，首站就選擇進駐台中最熱鬧的逢甲商圈，看上的正是台中消費者對於美食的廣納性與好奇心！無論是傳統抹茶、蕨餅到洋式的抹茶聖代、煎餅，甚至是店內擺設，一律由日本空運來台，打造最道地的京都和式風味。

田村千夏表示，源自於日本表千家流茶道，「和心茶寮」的經營者森先生以將日本茶文化發揚至世界作為使命，期盼透過日本茶道與飲食文化，讓台灣民眾接觸最道地的日本精神，踏入「和心茶寮」就能體味到純正京都風味；也因此，「和心茶寮」一概使用日本原料，以自家和茶園出產日本茶葉，製成美味又健康的抹茶料理，讓民眾都能平價享受宇治抹茶清香在嘴中逸散的絕妙滋味。

不同於一般日式甜點店鋪，「和心茶寮」除了有抹茶控必點的抹茶聖代、抹茶煎餅與日式傳統抹茶外，同時設計獨家和果子珠寶箱，內含抹茶布丁與水果、招牌三色花見糰子、蕨餅與抹茶蛋糕，並放入日本新年才能享用的到的南瓜金時果子高達三層的精緻珠寶盒，不只是傳統日式美食的堆疊，更是層層驚喜的滋味，讓你一次吃遍京都風味！

另外，「和心茶寮」特別引進京都舞姬糰子，取自12種日本天然豆沙：抹茶、艾草、櫻花、紀州梅、紫地瓜，以及逗趣活潑的彈珠汽水，搭配日本國產米製成的糰子，小小的糰子極具日式匠人用心，是獨有的日本糰子吃法！

「和心茶寮」為了慶祝母親節到來，5月1日至5月13日，凡媽媽來店皆可免費享用超人氣甜點-京都舞姬糰子1串，在悠閒的午後，配上一杯濃郁的京都抹茶，感受彷彿置身京都的優雅午後。

(工商 )