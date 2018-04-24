台南旅遊新玩法 飯店業推出「秒飛日本」體驗正統日式浴衣

2018年04月24日 23:25 中時 曹婷婷

不用大老遠飛去日本，在台南也能體驗日本正統浴衣！香格里拉台南遠東飯店套裝行程邀請旅客玩出不一樣的古都樂趣！即日起推出「來一場優雅的日式浴衣之旅」住房專案，在台南近距離沈浸在古都氛圍，感受台南與日本原來這麼近。

香格里拉台南遠東飯店指出，府城最迷人之處莫過於古韻摩登兼具，「來一場優雅的日式浴衣之旅」套裝行程，旅客將搭著飯店觀光巴士，輕鬆抵達市定古蹟原臺南州立農事試驗廠宿舍群（丁種官舍）創設於日據時代的「納涼屋」，讓旅客原汁原味重溫大正時期歷史人文背景與文化資產，不僅可品茶嚐點心，更可以精挑細選一件鍾愛的祭典浴衣來場愜意日式古跡漫步、盡情拍照留下難忘的回憶，不用出國也可以過足日式夏日祭典的癮！

香格里拉台南遠東飯店更為旅客貼心規畫「幸福列車」旅行推薦路線，帶著旅客輕鬆走訪府城清初時期至今保留最完整的神農老街、文青美食正興街商圈、復古與潮流兼具的藍晒圖文創園區、懷舊歷史赤崁文化園區、孔廟文化園區等，賞玩台南文化、藝術、美食一次到位！

只要是飯店房客入住飯店時，即可預約免費搭乘，服務時間為每天上午11時起至下午7時；另也貼心安排夜市直達車，晚間8點半開車，每逢週一、二、五至大東夜市，週四、六、日至花園夜市。

(中時 )