看《親愛的初戀》 李佳薇喊：好想談戀愛

2018年04月24日 23:20 中時 潘鈺楨

陳彥名(左)、王庭勻同台放閃。（福斯提供）

校園愛情電影《親愛的初戀》（LOVE, SIMON），24日舉辦「告白見證會」首映會，現場不只吸引了眾多粉絲共襄盛舉，站上舞台勇敢地向愛慕許久的對象表白心意，甚至還有親友團神秘現身為彼此應援打氣。為電影獻聲的李佳薇甜美現身，鼓勵大家勇敢說愛，並首度演唱了官方指定中文主題曲〈你是我的〉（Hey Baby）！

李佳薇開心地表示，在錄音室第一眼看到〈你是我的〉的歌詞時，就覺得這不是一個單純在描述男女之間感情這麼簡單的歌曲；在唱過一次後她就深刻地感受到：「『Hey Baby』其實就是平常戀人之間稱呼彼此最親密的方式，但談戀愛就是這樣，我們不需要太多修飾，是要直接且大方地表達自己的情感。」李佳薇更大方分享，唱完當下的甜蜜氛圍也讓她忍不住在錄音室大喊：「好想談戀愛！」她說：「這首歌就是在鼓勵大家要擁抱愛的一萬種可能，不論你喜歡男生或女生，你都應該要無所畏懼地大聲說愛；因為愛情沒有對錯，而我們都不應該讓自己的生命中留下缺憾！」

已搶先觀賞電影的李佳薇，強力推薦劇中主角在出櫃後，首次與父母談心的橋段，是她在整部片中最揪心且淚流不止的地方：「父母的愛是不會因為孩子的性向而有所改變，朋友也是，我們不會因為一個人的性向就改變了自己與朋友之間的關係。因為你就是你，而我們就是喜歡你這個人。」

去年底憑藉著在《深藍與月光》中的揪心虐戀而大爆紅的「海青」陳彥名與「言飛」王庭勻，作為告白見證會現場的男男CP示範組。陳彥名在受訪時提到，自己在看完電影的當下，第一個直覺反應是想到了《聽說》這部電影：「這兩部電影是我目前人生中唯二看完後，內心真的馬上燃起了想要談戀愛的衝動的電影。」對陳彥名來說，「初戀」永遠都是未知的，當你很努力地想要去朝著某一個人親近時，其實你也同時在等待別人向你靠近。而陳彥名也不諱言地大方承認自己在看電影的同時，其實腦中也一直想到自己的初戀女友，「那時候很笨！什麼都不會，就跟一根木頭一樣傻傻地站在那邊！每天都在等著她帶來給我不同的驚喜！」

王庭勻在談及自己的初戀時就顯得霸氣許多：「看到賽門在片中迫切想要找到小藍、急著想要談戀愛的模樣，就想到了自己小時候的樣子。因為太過期待戀愛，就會不小心做出很多很蠢的事情！」不過就跟大多數的年輕人一樣，在面對戀愛時的滿腔熱血，顯然在面對家人的時候，氣勢就會瞬間少一半！電影中兒子向父親出櫃的片段時，也讓王庭勻非常感動；他分享了自己在家中與父親的相處模式時說道：「我很ㄍㄧㄥ，從小只要是跟爸爸單獨相處的話，內心都會莫名地感覺到很彆扭，更別說是要講心裡話了。所以看到電影裡面，兒子第一次鼓起勇氣跟爸爸展現出真實的自己、說出他的秘密時，內心真的非常羨慕也特別有感觸。」電影將於4月27~29日率先推出酸甜口碑場，5月4日正式上映。

(中時 )