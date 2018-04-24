我們能否發現地質裡的遠古工業文明？

2018年04月24日 23:27 中時電子報 江飛宇

人類號稱是「萬物之靈」，這反應在我們這個物種具有超強的創作工具能力，在地球的歷史上，人類是唯一會發明機械、自動化、電力和廣域通訊的物種，不但行跡全球，甚至進軍太空。但是，我們人類是地質上第一回出現的萬物之靈嗎？還是在幾百萬，甚至幾億年前的地球也曾經也有智慧文呢呢？如果有，我們能在地質上發現嗎? 這種看似是科幻小說的題材，其實也可以很學術的分析。

大西洋雜誌(The Atlantic)一篇專文就討論這個有意思的話題，美國航太總署高達德太空飛行中心(Goddard Space Flight Center)的蓋文．舒密特(Gavin A. Schmidt)和羅切斯特大學(University of Rochester)的天文學家亞當．法蘭克(Adam Frank)在聊天時以專業分析：遍級全球的高等文明如果滅絕了，能在地質裡留下怎樣的紀錄？

蓋文．舒密特並不相信有所謂的上古超文明，他不認為侏羅紀的恐龍曾經建立過什麼城市或車站。然而有一天，當舒密特在完成一場關於全球暖化可能影響我們生存的演講後，亞當．法蘭克叫住了他，並問道：「你怎麼知道我們人類是地球至今為止唯一的文明？」

接著兩人就聊到了「志留紀人」(Silurian)，這是英國著名的科幻劇超時空奇俠(Dr Who)曾經出現的種族，這種志留紀人是一種高智能爬行類所演化的，出現在4億年前的志留紀，然而因為地球的地質變動，也就是他們文明的世界末日，多數志留紀人都滅絕了，只有少數者冬眠了4億年，然後在現代人類文明時代甦醒。

假如4億年前真的有這麼一個超級文明，在經歷地質變動後，我們還能查覺他們曾經存在過嗎?因此這場討論被稱為「志留紀假說」，兩人並且聯名發表了一篇「志留紀假說：在地質記錄中如何發現工業文明 」的類學術報告。

我們現在可以看到幾千年前的文明遺跡，並且神往當時的傳奇故事，但是「幾千年」對於地球地質年代來說仍是一瞬間，要是將時間推延到數千萬、或數億年，情況會變得更加複雜，能留下的完整的遺跡，幾乎是不可能。

5000年前的英國巨石陣，是已知最古老的人類文明遺跡，但這個時間對地質年代只是轉瞬間。(圖/shutterstock)

然而現在人類的工業文明已經推向了全球，人類的集體活動，已造成地球環境極深遠的影響，比如，現在工業化肥的發明，能夠有效餵飽70億人口，但這也意味著我們正在將地球的氮，流向糧食生產，因此未來的科學家(不一定是人類)應該可以從我們這個時代的沉積物，看到大量氮的特徵。同樣的，我們大量應用稀土元素，就會在地質痕跡中發現稀土突然變得極為貧乏。然後就是塑膠，研究表明，我們製造了太多的塑膠垃圾，這些塑膠垃圾會被風化與海浪磨碎成粉末，使海中充滿了微小的塑膠顆粒，最終在地質結構裡形成一片「塑膠層」，將是未來地質學家判斷文明的依據。

說到塑膠，自然也要談到主要原料石油，我們大量燃燒化石燃料時，將碳釋放回大氣層中，也就引發溫室效應，使溫度增加，這將導致海洋溶氧量下降。有一種說法是，海洋缺氧的環境，有助於觸發製造石油、煤炭等化石燃料所需的條件，也就是創造新的石油。如果從這個觀點來看，一個濫用石油的文明，會導致它的消亡，卻也可能替未來的新文明播下種子。

若是如此，那麼我們現在所汲取的石油，會不會是上一個文明所留下來的? 五千六百萬年前，地球經歷了古新世-始新世兩個很熱的時代，在這段期間，地球的平均氣溫比我們今天要高出10度。那是一個幾乎沒有冰的世界，兩極的夏季均溫達到20度。那是不是上古超文明造成的溫室效應？幾乎肯定不是，因為當時均溫上升的速度是幾十萬年出現的，而「人類世」僅花了200年的時間達成，過去幾十億年的歷史中，從未有過如此之多的埋藏碳，被如此迅速地拋回到大氣中。因此，我們在地質記錄中看到的同位素峰值，可能不足以符合志留系假說。

總之，通過這些討論，對研究人類工業文明對地球環境的影響，或是尋找地外生命的痕跡，可以提供一些啟示。

(中時電子報)