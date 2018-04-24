房思瑜跟前輩黏TT 互為對方「散熱」

2018年04月24日 23:19 中時 林淑娟

房思瑜和恬妞母女因拍戲而建立好感情。（TVBS）

房思瑜赴內蒙古拍戲。（TVBS）

房思瑜在網劇擔綱女主角。（TVBS）

房思瑜（房子）之前主演愛奇藝網劇《國民安保官之絕命護衛》，首次與演藝圈大前輩恬妞合作。提及與恬妞合作，房子坦言，一開始以為她超嚴肅，沒想到相處過後，發覺根本是一位親和力十足的大姊姊，且首次見面時，恬妞就主動跟她打招呼聊天，休息時間也會請大家喝咖啡。更因為拍攝時正值夏天，在船上拍戲空檔兩人還會互相幫對方吹小風扇、彼此「散熱」，貼心的房子還提供精油服務給怕暈船的恬妞，兩人互動就猶如好姊妹般溫情。

為突顯劇中動作場面的真實感，該劇特別邀請《投名狀》、《十面埋伏》的香港金牌動作導演陳木川老師擔任動作指導，雖然房子在片中並無打鬥戲，但熱愛運動的她還是堅持跟受訓的演員們一起進行武打訓練。也因為本片有許多場景是在內蒙草原取景，也讓喜愛草原、戶外運動的房子開心不已，在內蒙古雖然沒機會騎到馬，房子回台後卻立刻報名馬術訓練課程，直言下次要去內蒙嘗試一次草原騎馬的快感。

熱愛運動的房子因為碰上空氣汙染嚴重的時期，沒辦法時常去戶外跑步、游泳，於是房子腦筋一動，休假時把宿舍改造成健身房，自製「房子牌」啞鈴，其實就是利用空寶特瓶加水當成啞鈴來健身。除了運動，她更迷上了淘寶，從床墊、電風扇到許多居家用品無一不買，購買的數量驚人到被助理笑稱堪比批發商程度。《國民安保官之絕命護衛》預計在4/29於愛奇藝獨家上線。

(中時 )