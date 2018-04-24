新埤畜牧業遊說團成效彰顯 潮州鎮民組團參訪見習

同樣深受畜牧廢水之害的潮州鎮24日組團參訪「新埤畜牧業遊說團」，盼日後也能如法炮製抵制惡鄰。（謝佳潾攝）

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同樣深受畜牧廢水之害的潮州鎮24日組團參訪「新埤畜牧業遊說團」，盼日後也能如法炮製抵制惡鄰。（謝佳潾攝）
同樣深受畜牧廢水之害的潮州鎮24日組團參訪「新埤畜牧業遊說團」，盼日後也能如法炮製抵制惡鄰。（謝佳潾攝）

新埤鄉近年深陷豬屎惡夢，鄉民為遏止業者亂排廢水惡行，去年在藍色東港溪協會的協助下成立「新埤畜牧業遊說團」，遊說業者參與減廢政策改善環境，而今在軟硬兼施下不僅成功將「惡鄰居」轉型，還吸引同樣深受畜牧廢水之害的潮州鎮組團參訪，盼日後也能如法炮製抵制惡鄰。

新埤鄉內共有17家畜牧業者，而畜牧業遊說團成立至今，總共展開2次訪視，去年7月進行首訪後，過濾出4家友善業者、1家「惡鄰居」即國興畜牧場，另12家處留校察看階段，後續除針對該12家進行輔導外，也對惡鄰採取「緊迫盯人」攻法，盡全力遏止它再亂排廢水。

上週，遊說團進行二訪，發現好鄰居增至7家，留校察看減至6家，另最重要的惡鄰已經不見，藍色東港溪協會指出，國興並沒有消失在新埤鄉，但「態度」變超好，不僅亂排現象減少，還承諾清理砂崙河。

協會還說，二訪中一直聽到業者在抱怨「現在政府查很大」，私下訪談後才得知，原來在月前的一次偷排後，環保署南區督察大隊大動作清查新埤鄉內的畜牧業者，並將17家畜牧場通通列管，由此可知，遊說團所發揮的民間力量，已經讓公部門看見了。

同樣受畜牧廢水之苦的潮州鎮，見到遊說團的成效後，特地組團到新埤參訪，他們說，雖然潮州都是畜牧小場，但多達50多家，影響也很大。

(中時 )

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