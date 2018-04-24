「MSSR」奏效　同安國小獲教育部閱讀磐石獎

2018年04月24日 23:57 中時 謝佳潾

同安國小長期推廣閱讀教育，今年更以落實MSSR獲教育部閱讀磐石獎。（謝佳潾攝）

同安國小長期推廣閱讀教育，且是聽說讀寫通通來，雖去年代表屏東參加教育部閱讀磐石獎選拔落敗，但今年以落實「MSSR」終奪獎，每天20分鐘、一學期33小時的閱讀時間，不僅成功培養學童閱讀習慣、提高識字量，還改善遲到的壞習慣。

同安國小表示，「MSSR」意指身教、持續、寧靜、閱讀，學校自推廣閱讀教育以來，一直在修改對學生最有利的閱讀方法，最後訂出每天早上7點半至7點50分為閱讀時間，且是全校師生都要一起做，不僅學生要閱讀，老師、主任甚至校長都要陪同在旁閱讀。

「是閱讀課外書，不可以是教科書。」校長蔡信東說，閱讀什麼書很重要，需要小朋友自由選擇，如此才有意義，但是選書的時間不能在當下，一定要在前一天放學前，讓他們挑選2本書放在桌上後，隔天一早進校園即可馬上閱讀，完全不浪費時間，也沒有推託藉口。

此外，因為時間的限定，也間接地改善小朋友愛遲到的壞習慣。蔡信東說，只要小朋友遲到，閱讀的地方就會從教室變成校長室，如此一來，他們就會有所改變。

他強調，推廣之初，學童會為因應規矩而做，絕對有人在這20分鐘內是處放空狀況，但這沒關係，久了就成習慣，現在小朋友會在等待家長接送時，自動拿書來看，這就是成效。

(中時 )