劉家昌談新北市長選戰 砲轟蘇貞昌「沒有道義的長輩」

劉家昌對於新北市長選戰有感而發，侃侃而談他的意見。（擷取自臉書）

友善列印
中時

劉家昌向來相當關心台灣的政壇，24日接受本報獨家電訪，他目前人在江西龍虎山，但仍透過電視、新聞來關注台灣政治時事，他本身是新北市民，談到新北市長選戰已開打，國民黨由侯友宜參選、民進黨則決定要蘇貞昌參選，他提及先前綠營人士都緊咬侯友宜率隊攻堅雜誌社，與鄭南榕自焚殉道之事，他表示綠營一直給侯友宜戴帽子，「他們說侯友宜把抓人說成救人，侯友宜是這個意思嗎？這是一招即狠毒又卑鄙，加罪於人，讓人家百口難辨」。

他認為受難者家屬失去親人，說任何話，當然可以理解，但蘇貞昌經歷過那個年代，還做過侯友宜的長官，「為了個選舉顛倒是非，法官判了刑，獄警把他送到了監牢，能全怪獄警嗎？」事實上，他不認識侯友宜，僅在報導上得知，侯從事員警，經歷了幾任總統，包括蘇貞昌做行政院長，他表示「侯友宜一路奉公執法，做到員警署長到頂了，不是好員警能做到嗎？為了選舉，被斷章取義，戴帽子」，因此他想公開說些公道話。

對於蘇貞昌出來參選新北市市長，劉家昌說：「不要為了選舉不惜消費民進黨唯一的偉人，太浮淺了。再說蘇貞昌是個長者，要提攜培育後代年輕人，讓自己子弟吳秉叡參選，跑了一大圈，最後見有利可圖，厚著臉皮自己上了，這樣沒有道義的長輩，怎麼面對年輕子弟兵。」

而他覺得台灣人民進步了，不要再接受這種沒有人格卑鄙的抹黑骯髒的選舉，「社會要有人出來說話，我們會選個正面的，奉公守法做事的人來治理我們的家園。」至於是否有想過出來參選？他坦言：「不可能，絕不從政， 一個有人格的人絕不參政。」他希望所講的話會影響大家，在政壇上不要再有邪門歪道的手段，透露之後確定將返台投票，並強調「就是不投給蘇貞昌！ 」

被問及陳菊日前接任總統府秘書長一事，他表示「菊姐是我很尊敬的人」，但如果因蔡英文的無能，需要去幫她的話，這對人民是有利的，他會全力支持。不過如果陳菊只是為了要扶蘇貞昌上轎，他說：「我會用所有力量跟業界人脈，來阻止他（蘇貞昌）選上。」 屆時他會致電給身邊朋友、發動演藝圈的好友們，加上仍有許多粉絲的支持，相信一定會有些影響力。

(中時 )

張菲誤講兒被拘留 張少懷：不要… 求婚成功後 黃子佼為準老婆忙做…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。