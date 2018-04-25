冷戰回來了！美戰機在歐練兵 俄練習擊落

2018年04月25日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

聯合國高層官員警告，美俄關係已惡化到冷戰時期的程度，甚至可能遠比當時更糟。如今雙方頻頻舉行軍演，在外交上更是你來我往，攻勢不斷。

據《新聞周刊》（Newsweek）23日報導，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）告訴瑞典電視台SVT，世界已注意到「冷戰回來了」，但其間與以往有幾個主要的差異。

如今美俄又在全球較勁，尤其在歐洲和中東更是如此。古特雷斯指出，這次冷戰似乎比上次更不顧後果。

「首先，美俄不再像以往冷戰時期般，控制著大家，」他說，「有些國家，如土耳其，伊朗與沙烏地阿拉伯等在當地都很活躍。但如今顯然沒有控制良好的兩大陣營。」

古特雷斯指出，其次冷戰時期有對話，控制與溝通機制，以確保一出現衝突或突發事件，整個狀況不會失控，但如今這些機制都已蕩然無存。

自從俄羅斯2014年趁烏克蘭動盪，併吞克里米亞半島後，西方與莫斯科的裂痕與日俱增，東歐已成為前線。北約與俄羅斯沿著東歐邊境，尤其是波羅的海國家和波蘭，雙雙擴大兵力，增加演習的規模與節奏。

近兩星期以來，十幾架美國F-15戰機加入來自北約6個成員國的超過50架戰機，在荷蘭舉行2018年度軍演。

就在同時，俄羅斯23日有超過1,000兵員與100架戰機展開系列演習，在西部軍區演練超過50種軍事任務。而蘇-27, 蘇-30SM與蘇-35噴射戰機，蘇-34戰鬥轟炸機，還有米-24（Mi-24）「雌鹿」（Hind）、米-28N （Mi-28N），米—35（Mi-35）與卡莫夫（Kamov）卡-52（Ka-52）「鱷魚」（Hokum B）攻擊直升機都參加了演習。

而據俄羅斯國防部說，該國空軍所演習的，是如何擊退空襲敵機，進行偵察，並對模擬地面目標發動大規模空襲。

至於在敘利亞，美俄也互別苗頭，華府聯手英法，攻擊敘利亞政權的化武設施，雖然莫斯科並未反擊，但嚴厲譴責西方的空襲行動，並繼續支持阿塞德政府。

(中時電子報)