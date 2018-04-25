配合2018澎湖國際花火節華信航空4月24日起推出香港直飛澎湖包機

2018年04月25日 05:28 工商 張佩芬

2018年澎湖國際海上花火節於4月19日至6月21日盛大舉辦，是台灣離島中最熱鬧、也是最吸引中外遊客前往澎湖的盛事。華信航空配合澎湖花火節觀光熱潮，特別於今(24)日起推出香港直飛澎湖包機，每週二、五飛航，香港旅客可快速直飛澎湖歡渡花火嘉年華。

為讓香港民眾親自來澎體驗「 2018澎湖國際海上花火嘉年華」之魅力行程，華信航空香港-澎湖AE2826首航班機，於4月24日上午10:10由香港機場起飛，11:25抵達到澎湖機場，華信航空係以E-190班機執行飛航任務，滿載近百位香港旅客，短短75分鐘就由香港直飛抵達澎湖，親身感受澎湖花火節令人震憾的海上美景。華信航空澎湖-香港AE2825包機，於13:10由澎湖機場起飛，14:30抵達香港機場。

澎湖縣政府參議洪棟霖、澎湖國家風景區管理處副處長洪志光及華信航空澎湖站經理董賢達等人，親自前往馬公航空站-國際線出口處，歡迎首波來自香港96名旅客，並特別安排小確幸樂團、好地樂團表演，以及生動活潑的澎湖意象人偶公仔及澎管處浩克人偶公仔熱列迎接，並致贈每位旅客一份精美且具代表澎湖特色之伴手禮。

澎湖縣長陳光復特別感謝華信航空、交通部觀光局及澎管處等相關單位，透過華信航空香港包機直航協助推廣澎湖旅遊觀光，為澎湖帶來近600名旅客，共同創造香港與澎湖旅遊新型態，提升澎湖在國際旅遊市場的知名度，更讓今年蒞臨澎湖之國際觀光人次再創新高。

此外，華航集團華信航空響應交通部觀光局今年「2018海灣旅遊年」，除推出香港-澎湖直飛包機外，特別推出「華信航空國際+國內兩段航程一套票」的一程多站組合性旅遊，結合華航集團國際線搭配華信航空密集的國內線航網，延伸到澎湖離島等觀光旅遊，景點行程安排更加便利多樣化，吸引更多國際旅客來台觀光旅遊。

(工商 )