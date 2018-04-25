川普澄清沒在俄國召妓 這紀錄卻露餡

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中時電子報

總統川普去年被爆料2013年曾在莫斯科召妓，但他一直矢口否認，面對調查他兩度向前聯邦調查局（FBI）局長柯米表示沒有在當地過夜，不過根據航班紀錄與社群媒體貼文卻讓他露出馬腳，顯示川普確實有留宿一晚。

去年11月，有媒體爆料，川普的前保鑣希勒（Keith Schiller）證實，2013年川普訪俄，在環球小姐選美舉行前，曾參與一場大型商業會議，之後有神祕人士表示願意提供「5名俄國女性」到川普當時於莫斯科下榻的飯店。

不過2017年1月與2月，川普兩度向柯米否認曾在2013年環球小姐選美期間，於莫斯科過夜。不過據傳他是搭拉斯維加斯川普國際飯店大樓（Trump International Hotel and Tower）合夥人魯芬（Phil Ruffin）的私人飛機前往莫斯科。川普使用魯芬飛機的事也在新近出版的書中披露。根據從飛行資料公司FlightAware購得的航班紀錄，魯芬這架機尾編號N443PR的私人飛機於11月7日星期四晚上9時15分由北卡州艾西維爾（Asheville）起飛，飛往莫斯科。飛機於11月8日某個時刻抵達莫斯科，距川普所待的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）車程不到一小時。

調查中，川普當天稍晚在Nobu Moscow餐廳的臉書頁面出現，那天晚上他還參加了阿加拉羅夫的生日宴。隔天11月9日星期六，臉書貼文顯示川普當天人在下榻酒店裡，下午則透過推文指自己在莫斯科一遊。回美國後以推文表示，「我才剛從俄羅斯歸來─收穫滿滿。莫斯科是個非常有趣且令人驚奇的地方！」

(中時電子報)

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