登101賞夜景！吃貨「柯P」大啖星級美食直呼讚

2018年04月25日 05:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2018熱鬧滾滾，被譽為旅遊美食聖經的《米其林指南》，今年選定台北為米其林史上第30座城市，台北市共摘下24顆星！台北市為擴大這股熱潮，特別推出6條結合米其林的美食遊程！身為台北市大家長的柯文哲昨（25日）也來到台北101除欣賞美麗夜景外，身為吃貨的柯市長也到重新改裝的101美食街，品嚐雞肉飯、芒果冰及日本知名丼飯、香港油雞飯麵！看到滿桌美味，柯P不顧鎂光燈跟隨，轉眼間就把一大碗芒果冰吃完，還笑說每天在辦公室老是吃50元便當，告知市府同仁應該多安排這種行程，真是美味又開心！

Eva _ T – 點亮台灣的燈。（台北101提供）

每年皆突破千萬參觀人次的台北101，曾獲2011年米其林台灣綠色指南三星推薦，評定為來台必定要參觀的觀光景點。不論是集合一流精品旗艦店的購物中心，或是能將台北市美景盡收眼底的89F觀景台，都深受世界各地旅客的青睞。

了凡香港油雞飯麵 - 世界首家米其林小販。（台北101提供）

隨著米其林話題持續發燒，且適逢台北101美食街改裝開幕，推出全新「世界美食圈-好好吃飯」，共有新加坡、日本、泰國、印度等13家各國知名餐廳正式進駐，特別邀請台北市長柯文哲蒞臨台北101，實地走訪「追星」美食旅行路線，一同分享台北的幸福「星」滋味！

印度皇宮 – 天然健康印度美饌。（台北101提供）

台北市長柯文哲表示，美食是許多觀光客來台的理由，在台北市不只可以吃到台灣小吃、也有米其林星級料理，各式各樣的異國美食，如同台北市所展現的多元文化，希望大家好好吃飯、享受台北市的熱情款待！

肉伯火雞肉飯 – CNN推薦台南必吃小吃。（台北101提供）

台北101美食街4月中旬完成改裝，特別引進米其林星級料理、CNN推薦必吃店，其中不乏101獨家店，開幕至今掀起民眾排隊風潮。其中又以世界首家米其林一星小販「了凡香港油雞飯麵」、日本知名餐飲集團旗下台灣首店的「天丼琥珀」等吸引許多民眾到訪嘗鮮。

海壽司 – 低調、平實。（台北101提供）

而台灣馳名的永康街芒果冰「思慕昔」新鮮芒果雪花冰，因CNN推薦來台必吃成為國際觀光美食新指標，更特別推出台北101獨家口味；另一家CNN推薦必吃台南小吃 —「肉伯火雞肉飯」也在4/23正式開幕，入味又鮮甜的高湯淋上白飯，舖上鮮嫩的火雞腿肉片更增加口感！「思慕昔」與「肉伯火雞肉飯」兩家CNN推薦店，在台北101都將是商場獨家首店；而迪化街80年老店老協珍，此次進駐台北101也是獨家首家正櫃。

琥珀天丼 - 日本直營全台首店。（台北101提供）

除了天丼、壽司等日本美食，日本牛角次男坊以正宗日本燒肉丼聞名，在飯上堆出像小山一樣高的燒肉，整碗總高度將近20公分；全國最大印度料理品牌-印度皇宮，料理皆由印度飯店廚師主持，共有20種以上不同口味的咖哩；喜歡吃泰式口味的朋友，Sawadee以快餐概念推出全新菜單，用酸辣重擊老饕味蕾。無論是在台北101的上班族或觀光客，都能在用餐的時刻，嚐遍異國經典美食。

(中時電子報)