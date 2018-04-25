桃園農博賞生命樹！紙箱變裝嘉年華飆創意

2018年04月25日 06:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開，來桃園走走吧！桃園農業博覽會以「循環經濟」、「綠色生活」、「地景藝術」、「科技農業」為四大主軸， 展區有各式各樣豐富的美食DIY體驗活動，更有4大販售設施農夫市集、桃園名品、青創市集及美食專區，販售在地農特產、桃園三金認證禮品、以主食、甜點、飲品為主軸的輕食賣店以及特色美食。近來在許多網友也在IG、GB頻曬桃園農博出遊照，另有網友也公開自己的農博周邊之旅，先到農博拍照打卡，再到到鄰近的購物中心嘗美味！

2018桃園農業博覽會青創市集已開幕。（主辦單位提供）

桃園農業博覽會青創市集自4/4開辦至今，日日湧入數百名參觀人次，假日人潮則破千。今年度「青創市集」結合桃園在地輕食、文創、創客三大產業亮點。由以餐飲創業的青年提供用桃園好食材製作而成的「主食」、「甜點」、「飲品」，以MIT(Made in Taoyuan)「國際輕食Buffet」號召民眾吃好料。

「紙箱變裝嘉年華競賽」免報名費。（主辦單位提供）

除了美味外，背後故事也動人！也有依據「桃園原創」、「手作溫度」及「人物故事」三大主軸，將在地文創人源源不絕的靈感展現在食衣住行育樂的創意作品；對「創新」、「發想」、「技術」充滿理想的桃園創客，也在此展示眾多令民眾驚豔、充滿想像力的科技創意。

自桃園農博開辦以來，青創市集用貨櫃屋打造氣派的萬花筒意象入口，成為最吸睛打卡點，園區內也有眾多別出心裁的大型公共藝術，例如以彩虹拖鞋做成的天使翅膀、「農禾樂」打造巨型稻草人、更有高達10公尺的「鵝媽媽花車」，還有全台首創最大型的太陽能生命樹，特別是遼闊的花海地景藝術區，乍看之下宛如小北海道，還有巨大荷蘭風車、雙人高的超大珍奶...等，讓市集每一個角落都有拍照亮點。因青創市集整體打造美觀、佔地廣大，聚集輕食、文創、創客三大主旨的多元創意攤位，不少民眾視為一日遊最佳景點。

距農博車程不到30分鐘即可抵達中壢大江購物中心。（主辦單位提供）

話說遊玩也要顧環保！2018桃園農業博覽會為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，設置多處的接駁公車，如在A18高鐵桃園站還特別設置「農博幸福車站」的入口意象，讓搭乘、轉乘機場捷運的旅客感受農博之美，車站內布置海綿寶寶、豆豆龍、小丸子、蠟筆小新等卡通人物，讓幸福車站的氛圍瀰漫捷運沿線。趁著春暖花開，來桃園「拈花惹草」，看台灣農業蓬勃生命力，品味台灣特色美味，用心、用眼感受不一樣的台灣之美！

(中時電子報)