4月25日三大報頭版要聞

2018年04月25日 07:33 中時電子報 綜合報導

@中國時報

教育部長吳茂昆以物理學專才擔任東華大學校長，又跨足生技業，到美國開公司，赴大陸申請綬草萃取技術專利，而國民黨立委柯志恩日前踢爆，由涉嫌詐貸63億的慶富董事長陳慶男成立的「陳水來文教基金會」曾指名捐60萬給吳作綬草研究，吳還是基金會董事，外界這才得知，原來新教長與造船業也有淵源，三棲角色，亨通的人脈，令人咋舌！

屹立30多年，金石堂書店城中店6月吹熄燈號，古色古香的文化地標將成追憶。重慶南路書街正一步步消失，而且腳步愈來愈快，取而代之的是一家家旅店。昔日台北人的驕傲，早就不是文字的歸宿，而是旅人休息的地方，味道變了，文化也淡了。

時代的眼淚！昔日南霸天、經營近30年「A+1精品百貨」陪伴許多6、7年級生成長，不料24日驚傳高雄5家分店無預警熄燈，外界一片譁然。業者證實不敵平價百貨市場競爭激烈，業績與全盛時期相較下滑3成，才決定暫時休息，醞釀轉型再出發。

23日清晨國道發生車禍，聯全通運肇事駕駛追撞取締中的警察與被取締的駕駛，造成3死慘劇。勞動部指出，肇事駕駛本月已經連續上班22天，輪班間隔也未達11小時，高雄市政府決定從重論處罰緩上限100萬元，3項目共罰300萬元，是貨運業遭勞檢開罰單項次金額最高案例；另外，交通部公路總局也將停止其部分營業，部分貨車未來1個月不准營業。

@旺報

「幾乎能種的地都種了」，台灣金鑽鳳梨（俗稱台農17號）在大陸熱銷，果農看到商機搶種，由於找不到土地栽種，紛紛向台糖公司標租，造成租金飆漲，今年每公頃租金漲到21萬元（新台幣，下同）的天價，讓果農驚呼「這能賺到錢嗎？」

百萬台商在大陸，有成功也有失敗，大陸除了《惠台31項措施》為台商提供好的投資政策，也體察到要對弱勢台商提供關懷。據了解，作為台商重鎮的江蘇昆山，最近正由地方台辦主導，在做一項貧困台胞調查，要了解俗稱「台流」的困難台商在大陸的生活情況。資深台商直言，在大陸幾十年來第一次看到「台流」調查，既感慨台商在大陸經營不易，風水輪流轉，也認為大陸願將部分扶貧資金抽出給台商，給台灣很大的啟示。

在大陸落地生根的台商越來越多，子女們也面臨升學問題。近期大陸在升高中及升大學的兩項考試上，都給予在陸求學的台籍學生加分政策。升高中考試的台籍考生可加5分，升大學考試可加10分。台商指出，這顯示大陸將台商子女求學作為照顧重點，且隨著越來越多台商到大陸定居發展，子女赴陸求學向下延伸，享受到此政策的台籍學生可能還會越來越多。

負責籌畫國共論壇的國民黨大陸事務部主任周繼祥，將於今日率團赴北京，預計為延宕已久的國共論壇事宜與陸方磋商，擬定於今日傍晚與國台辦劉結一會面。據知情的大陸人士表示，只要民進黨政府肯讓現任的國民黨黨主席吳敦義赴大陸，「吳習會」成行的可能性相當高。

@工商時報

已三讀通過的當沖降稅延長案突生變數，國民黨昨（24）日在最後期限提出復議案，確定導致降稅政策出現空窗期，券商公會理事長簡鴻文指出，此舉恐延宕當沖降稅法案公告時效，執行上無法順利接軌，他鄭重呼籲在野黨能盡速的撤案，以維資本市場安定。

受制台灣投資機會開拓艱難，台塑集團順勢掌握美頁岩氣優勢，將美國石化版圖從既有德州基地，擴大延伸至路易斯安那州。據《美聯社》報導，台塑石化於美國時間4月23日正式與路州州長愛德華茲（John Bel Edwards）共同宣布啟動斥資94億美元（約合台幣2,783億元）、占地970公頃的聖詹姆斯郡（St. James Parish）一貫石化園區計畫。

被動元件大廠國巨公布第1季財報，首季營收、毛利率、營益率、稅後純益以及EPS均創下歷史新高。其中平均毛利率突破50％、達51.4％，單季稅後純益42.58億元、年增420.5％，每股稅後純益12.15元，即使有5.8億元匯損，財報表現仍優於市場預期。

陸版肥咖條款（CRS）追稅令上路後，台商資金陸續返鄉，去年匯回金額更出現爆衝。金管會證期局24日公布，去年大陸台商的投資收益匯回達新台幣1,015億元，創下新高。金管會證期局副局長張振山指出，台商多以股利方式匯回母公司，至於用途則看各公司本身資金需求。

(中時電子報)