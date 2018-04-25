賴清德務實台獨說 蔡正元揭他政治算計

行政院長賴清德（左三）日前到大龍峒保安宮參拜。（資料照片，郭吉銓攝）

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中時電子報
/綜合報導

行政院長賴清德因不斷宣稱自己是「務實的台獨工作者」遭大陸點名批判，他隨後又稱，台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立，在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。對此，國民黨前立委蔡正元痛批，這樣不敢公開宣布台獨，又說台灣已經獨立，這不是偽政權嗎？是不存在的政權。

蔡正元在接受中評社訪問時指出，依國際法來看，賴清德講不清楚領土主權在哪裡，又拿不出國際法文件證明台灣島是你的領土主權，這怎麼說台灣是個主權獨立國家？

賴清德上周到花蓮「拚觀光」，在與媒體茶敘時表示，自己身為台獨工作者的務實面，具體展現在3個方面和6個方向，包括台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立；以及台灣前途只有台灣2300萬人能決定等。他還強調，自己的政見開始一直都是如此，即便當台南市長在議會備詢，「我也是誠實地講出來！」

蔡正元強調，賴清德會公開這樣說，應該是他個人的政治算計，他為個人權力，或是要跟蔡英文爭奪民進黨內支持力量，公然自稱是台獨工作者，對兩岸關係、蔡政權都會帶來負面衝擊。賴此舉不排除是因為選舉到了，要藉此把獨派選票催出來。至於蔡英文和賴清德是在唱雙簧？還是彼此路線有所歧異？還是一人扮黑臉或白臉？這都要隔一段時間才看得出來。

蔡正元說，賴清德必須要光明正大地宣布台獨，不敢宣布的話，那就變成偽政權，這是國際法的基本常識。

(中時電子報)

文章來源：中評網》蔡正元：賴清德“務實台獨”偽政權說法

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