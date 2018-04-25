遲未表態禮不禮讓柯P 唐湘龍曝民進黨等的是...

圖為總統蔡英文（左）及台北市長柯文哲（右）在一項募款餐會上共餐交談。（本報資料照片）

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中時電子報

爭取代表民進黨參選台北市長的立委姚文智，日前舉辦「機蛋大遊行」，也被稱作「柯黑大遊行」。對此，資深媒體人唐湘龍直言，民進黨初選拖到現在，等的不是柯P而是柯黑，他說等柯黑發洩夠了，蔡柯合作就會上檯面。

姚文智日前舉辦「422機蛋大遊行」，姚說遊行的目的就是要守護台灣價值，建設國家首都，希望能翻轉台北，實現對首都的夢想。而這場選舉也被稱為「柯黑大遊行」。當天遊行包括前副總統呂秀蓮以及21名現任綠營台北市議員都出席力挺。此外，同黨籍立委吳思瑤、羅致政及前民進黨籍立委沈富雄都到場。

對此，唐湘龍在雅虎奇摩的「政事觀察站」撰文指出，這場遊行說穿了只是為了選舉表態，一場「用走的」的選舉造勢活動。唐說這場遊行像是宣洩情緒，也像是一場參加告別式的隊伍，至於向誰告別?唐說很快就會知道答案。

由於民進黨至今仍未表態是否禮讓柯文哲，唐湘龍直言，一場初選拖到現在，是為了等柯黑而不是柯P，他說等柯黑發洩夠了，蔡柯合作就會上檯面。唐說若為了選舉而遊行的，通常是「誰上街，誰就輸了」，來參加的人都是來安慰的；來表態的都是來還人情的。唐直言，三個月後，除了呂秀蓮，其他市議員都會站到柯文哲身邊。

不過唐湘龍感嘆表示，柯文哲就是網紅，眼看台北將浪費四年，且慘況直逼高雄，但是又何奈？

(中時電子報)

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