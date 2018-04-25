疲勞駕駛22天撞死2國道警 同業曝心聲：超時誰願意？

國道1號南下麻豆安定路段23日發生重大車禍，2名國道員警及1名貨車司機當場身亡。(莊曜聰攝)

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中時電子報
/綜合報導

日前陸姓大貨車司機連開22天車，打瞌睡撞死2名國道警及1名司機，司機超時工作議題再度被搬上檯面檢視。有同業在臉書社團替陸姓司機抱不平，發文指出請問「肇事學長(陸男)今天肇事他願意嗎？今天超時工作他願意嗎？」

針對23日國道重大車禍案，高雄市勞工局突擊陸男所屬貨運公司，發現陸從4月1日至22日，竟連續出勤22天，其中7天工作時間超過12小時，加班時數超過法定46小時。勞工局依違反勞基法，開罰業者300萬元。

駕駛大貨車的同業林姓司機，在臉書社團《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》發表看法，替超時工作的陸男抱屈，直說「請問肇事學長今天肇事他願意嗎？今天超時工作他願意嗎？」林姓司機無奈表示，在業主壓力之下，被規定「內線不能跑，中線不能佔太久」，趕路還要閃避走馬看花的車輛，他說「開大車賺錢養家，促進貨物流通都該死？」

林姓司機也指出，「如果能一天跑8個小時，沒人會去跑8個小時又一分的！」，他最後強調，沒有評論因公殉職國道警意圖，只是為加班超時的同業吐露心聲。貼文一出引起網友議論，有人表示「政府放任違法企業。司機不敢舉發超時工作，舉發就沒飯吃了」、「做貨運行司機是沒有一天能睡足夠的睡眠。誰不想睡充足？過勞超時誰願意？警察也是辛苦執法。各有苦衷」

也有網友不贊同原PO論點，表示「我們運轉手還是能有所選擇的不是嗎？沒有人願意發生的事、可偏偏就是發生了…小心駛得萬年船」、「精神不濟開車和酒駕都一樣危險，自己很累怎不下交流道，去便利商店買個咖啡洗個臉，用這一點點時間或許可以避免意外的發生。」

(中時電子報)

剛買房來不及住 司機因為一張罰…

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