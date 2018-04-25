Live》大谷對決太空人 火球飆破100英里

2018年04月25日 09:27 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平今(25日)本季第四度先發登板，對決強悍的衛冕軍太空人，前3局投得有些辛苦，局局被上壘，被打3安失1分，最快球速飆上101英里，隊友們很夠意思，靠卓奧特(Mike Trout)和西蒙斯(Andrelton Simmons)開轟領軍，攻得4分，3局打完，天使暫以4比1領先。

大谷前一場先發美國時間4月17日對紅襪，因右手指起水泡影響投球，用足足66球苦撐2局，被打4安失3分，吞本季首敗。此役之前，大谷微調調整方式，除了先發前1天做先發調整，為確定指傷狀況，額外多進2次牛棚，待確定傷勢無礙後，天使球團才宣布他的先發日期。

比賽前3局，打線可說是給足大谷面子。前2局卓奧特和西蒙斯接連開轟，助天使攻得2分；接著3上，太空人先發莫頓(Charlie Morton)控球不穩，讓天使靠3保送製造滿壘契機，隨後厄普頓(Justin Upton)和西蒙斯貢獻適時安打，替球隊再添2分。

雖手握領先優勢，不過大谷投得辛苦，局局被攻占上壘，但隊友守備端同樣給他不少支援。1上1出局一壘有人，大谷K掉柯瑞亞(Carlos Correa)抓到2出局；與此同時，捕手茂多納多(Martin Maldonado)逮到試圖盜二壘的史普林格(George Springer)，替大谷化解危機。

到了2下，大谷連飆2K後又遇亂流，被布瑞格曼(Alex Bregman)揮出左外野二壘打，又送保送，讓太空人攻占一二壘。此時，M.岡札勒斯(Marwin Gonzalez)敲適時安打，助太空人攻得1分，但岡札勒斯想趁亂搶進二壘，被茂多納多逮到，成為該局第3個出局數。

3下大谷和莫頓一樣，控球出現麻煩送2保送，太空人沒靠安打就攻上得點圈；不過，大谷這次靠自己解危，面對太空人4棒瑞迪克(Josh Redick)演出3球三振，抓到第3個出局數，更飆出本場最快100.6英里速球。

(中時電子報)