台灣房屋公益年！商仲達人傳授一堂價值30億的銷售撇步

2018年04月25日 10:23 中時 盧金足

台灣房屋公益講座門票採自由樂捐的方式，盈餘所得捐給財團法人華山社會福利慈善事業基金會。（盧金足攝）

賣房子撇步不藏私，創造個人品牌！台灣房屋金牌業務曾享亮去年創下30多億元的總銷業績，最受業界矚目的是完成台北西門町1棟22億大樓交易案；曾享亮到台中分享台灣房屋公益講座時表示，感謝多年前讓他有8個月時間一直挫敗的經驗，體會要獲得買賣雙方的信任，才是成功的墊腳石。

台灣房市買氣有增溫趨勢，為提升業務人員專業，台灣房屋教育訓練公益講座起跑，第一場選在台中，邀來金牌業務曾享亮主講「翻轉千萬業績－住宅業務心法」，門票採自由樂捐的方式，盈餘所得捐給財團法人華山社會福利慈善事業基金會。

「曾享亮」人如其名，在房仲業創下驚人的「真響亮」業績，他表示，在房仲業18年，前13年專注住宅，近5年轉戰商業仲介，在這塊以前不熟諳的領域，如何開發物件，靠的是努力再努力，他曾有銷售總價達40億的8件案子功虧一簣，但他至今仍持續關注，「不到手絕不放手

」，要有愈挫愈勇的信心。

他曾經遇過在買賣雙方要簽約前一刻，賣方變卦「不想賣了！」曾享亮說，打拚多時的案子飛了，勉強不來的買賣，只好默默接受結果，被拒絕不洩氣，也讓他更堅定要繼續耕耘西門町商圈的商業物件，這幾年西門町活化，人潮帶來錢潮，他以台中商圈而言，逢甲和一中的商圈店面都是很旺的投資標的。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，2018台灣房屋公益年，公益參與也是教育訓練的一環，直營店每一期新人都要去育幼院做半天公益服務，還沒學會賺錢以前，要先建立回饋社會服務的價值，做公益方式很多元，除直接捐助弱勢，主動關懷探訪，也都是行善的實踐。

(中時 )