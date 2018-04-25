馬來貘瀕臨絕種！捷克「小鮮肉」來台找美女

2018年04月25日 09:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

黑白相間的馬來貘受到大小朋友的歡迎！連台灣插畫掩生的文創商品也人氣紅不讓！事實上，現在全世界馬來貘剩不到3000隻的現在！這週五（4月27日）是全球動物園界共同參與的「世界貘日(World Tapir Day)」，呼籲民眾重視「貘」所面臨的棲地破壞與野生族群瀕危等議題。話說今年台北市立動物園多了一隻從捷克布拉格動物園遠道而來的雄性馬來貘-「貘克」，加入域外保種的大家庭，未來將與園內的雌性個體「貘芳」配對，期望為瀕臨絕種的馬來貘，增添域外安全族群的生力軍。

馬來貘新成員「貘克」年輕、活動力旺盛，時常在活動場爬上爬下。（台北市立動物園提供）

近年來由於關鍵棲息地內的人為開發及棲息地的持續縮減，全球僅存的5種貘，包括：山貘、馬來貘、中美貘、南美貘、卡波馬尼貘，如今都被IUCN列為瀕危(ENDANGERED)的物種。

「貘克」喜歡把放在高處的牧草全推下來，讓保育員是又好氣又好笑。（台北市立動物園提供）

為推動馬來貘域外族群及其基因多樣性的保存，台北市立動物園經過多年來的持續努力，今年三月終於順利從捷克布拉格動物園引進一隻2歲半的雄性馬來貘-「貘克」，未來將與園內的雌性個體「貘芳」配對，期望儘速能有新生兒加入。

馬來貘新成員「貘克」年輕、活動力旺盛，時常在活動場爬上爬下，甚至把放在高處的牧草全推下來，讓保育員是又好氣又好笑。

在食譜方面，由歐洲來的「貘克」也要入境隨俗，保育員替牠增添不少本地的蔬果，如：地瓜葉、構樹葉、桑葉、木瓜等，雖然牠偶有挑食的情形出現，但仍適應得很不錯。

近期保育員開始讓「貘克」接受減敏、親近訓練。（台北市立動物園提供）

近期保育員開始讓「貘克」接受減敏、親近訓練，從最溫和的：默默站在角落看牠吃飯，一步步進階到可以幫牠刷刷背、刷刷頭、讓牠躺下等，花費約1個月的時間逐漸建立信任，讓將來的醫療行為有機會不用透過麻醉就可以完成。

為了響應4月27日世界貘日，4月26日(四)10:00-16:00馬來貘布偶將不定時出現在園區各個角落，幸運與布偶巧遇的民眾，別忘了與布偶合照並上傳動物園臉書，將有機會獲得限量的禮物喔!想一睹「貘克」風采的民眾們也請別心急，未來牠將在熱帶雨林館與大家見面！

(中時電子報)