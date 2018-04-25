造成國民黨一敗塗地最大的戰犯是誰？網友說...

網友表示看前總統馬英九(圖)一人為官司孤軍奮戰、同志們袖手旁觀與民進黨基層全力相挺阿扁天差地遠。（資料照，陳麒全攝）　

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有PTT網友表示大家都知道現在的國民黨不太能打，只能靠民進黨不斷的秀下線拉近彼此間的選票距離，詢問「造成國民黨一派塗地最大的戰犯大家覺得是誰呢？」還是不能歸咎在任何人頭上？有網友表示藍軍其實沒有倒戈而是三個原因讓人，氣的投不下去。另外，也有網友表示，沒黨產、沒支薪黨工就無法發展的國民黨，只剩家財萬貫的黨主席和中常委們，這種政黨早該掃進歷史垃圾堆裡。

網友自稱正藍軍來幫分析一下，很多藍軍其實沒倒戈，而是氣到投不下去，原因有三：一、執政時沒培養人才：說的不是執政人才，而是選戰人才，馬英九執政時，多用專業學者鮮少換政務官，對國家穩定和政策的延續有正面影響 但也讓會打選戰的人才，擠在立院 立院形象大家都知 所以這些人的聲望拉不起來，反觀民進黨，換官員跟換值日生一樣，增加大官曝光度，營造好人才濟濟的假象。二、重大決策舉棋不定：馬英九會輸的三個會戰，就是洪仲丘、服貿跟核四。三、內奸橫行：國民黨一堆藍皮綠骨的奸細。

另有網友表示，對國民黨這個組織基本上已無任何好感與期望，連選總統都推來推去，老馬雖無能，但許多社會氛圍在2000年李連宋為個人權位私怨分裂時，早已不可逆轉，馬也畢竟是個不貪污弄權的好人，該他承擔時沒像朱吳一樣落跑！看他一人為官司孤軍奮戰同志們袖手旁觀與民進黨基層全力相挺阿扁天差地遠。且沒黨產、沒支薪黨工就無法發展的國民黨，只剩家財萬貫的黨主席和中常委們，這種政黨早該掃進歷史垃圾堆裡。

(中時電子報)

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