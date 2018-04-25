卜睿哲：中共軍演 加大對蔡政府施壓

2018年04月25日 10:33 旺報 徐維遠

中共解放軍上星期在泉州外海的實彈演習，被大陸官媒和官員稱為是對「台獨分裂活動」發出的警告，不過前美國在台協會主席卜睿哲說，這是大陸為加大對蔡英文政府施壓的一部分策略，是出於政治目的而刻意誇大宣傳，但台海不至於立即發生戰爭。

美國之音25日報導，目前是布魯金斯學會東亞政策研究中心共同主任的卜睿哲(Richard Bush)針對北京當局是否借軍演發出信號的問題表示，這次軍演是經過長時間的規劃而不是臨時起意，但它會引起媒體注意是「由於政治因素而被刻意炒作」(hyped up for political reasons)，因此必須將它視為北京對蔡英文政府施壓策略的一部分。

卜睿哲說：「即便這個軍演被過度渲染，我們也必須將它看成是大陸在對台灣施壓、對台灣發出訊息。這並不意味著明天就會發生戰爭，一點也不。沒有人想要戰爭，包括大陸在內。不過這是大陸對蔡英文政府正在進行的策略的一部分。」

至於軍演是否也對華盛頓發出訊息，卜睿哲認為，即使原來沒有這個意圖現在也變成有這個作用了，因為「有人把它這麼操作」，他認為大陸對美國的對台政策有「巨大的過度反應」(vastly over-reacting)。

卜睿哲同時也對前美國駐大陸大使芮效儉(Stapleton Roy)最近提到，《台灣旅行法》「威脅」美國一中政策的說法提出不同意見。他說，一中政策必須由美國自己來定義，它不僅有彈性，而且還會考量大陸對台灣的作為而定。

卜睿哲說：「一中政策是由我們根據情況來加以定義的，它是有彈性的，經過一段時間而演變至今，而且還會繼續演變，而且我們也必須將大陸對台灣的作為考量進去。」

(旺報 )