敢出賣台灣只有他？柯P神解：是指我能量太大

2018年04月25日 10:46 中時 張潼 、 鄭任南

台北市長柯文哲（中）25日出席台北市公劃更新論壇，上台致詞後，與現場的來賓合影。 （鄭任南攝）

獨派大老辜寬敏接受媒體訪問時稱，台北市長柯文哲對台灣價值的堅持靠不住，敢出賣台灣的人只有柯文哲；對此，柯今回應，辜寬敏的說法是指他這個人「大好大壞」，但「放心啦，我一定會往大好的地方發展」，至於所謂「敢出賣台灣」，則是指「能量太大」。

對於辜寬敏用詞頗為強烈的說法，柯文哲先是緩頰說，「不是啦，他意思是指柯文哲這個人大好大壞，不過放心啦，我一定會往大好的地方發展」；媒體追問，辜以前是這樣說，但現在說法變成「敢出賣台灣的只有你」？柯又說，正確說法是「有能力」啦！

柯文哲進一步說，所謂有能力出賣，指的是能量太大。他知道辜寬敏的意思，以前去拜訪時辜就講過，說他會大好大壞。

媒體問，出賣台灣是指什麼？柯文哲表示，他不曉得；那怎麼會說自己有這個能力？柯僅說，｢很多人每天在評論我們，我們又去評論他們的評論，這不是很奇怪嗎？所以唉，有時候就算了」。

至於年底和綠營的合作關係，是否年底被民進黨禮讓，2020年就會禮讓蔡英文選總統？柯嘆氣說：「天下本無事，無代誌變有代誌！」應該是不會（選）啊；不過，言下之意是仍有可能會選總統嗎？柯答，先把今天該做的事做好。

(中時 )