公主病賞耳光逼男友付錢 反挨連環巴掌KO在地

女子踹人、逼男友付錢，反挨連環巴掌，被打趴在地。(翻攝微博/黑哥爆料)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

大陸網路近日流傳一段影片，內容為一對小情侶在商場購物，女友疑似公主病發作，不斷狠踹男友、逼付錢，還賞對方一耳光，原本好聲好氣的男友挨耳光後一秒理智斷線，連甩女友數個耳光回擊，女友被打趴在地，一旁店員急忙上前勸阻。

微博網友《黑哥爆料》24日貼出一段1分10秒影片，一位綁馬尾的女子，偕男友商場購物，原PO指出該名女子在商場中逼男友買黃金，只見女子在服飾櫃前，邊踹男邊嗆「給我買！」，接著動手賞了一記耳光，男方終於忍無可忍，以連環巴掌回擊，沒想到馬尾女還是繼續無理要求，要男友替她付錢，雙方扭打成一團，女被打趴在地上。

一旁店員急忙說著「算了、算了」，仍未阻止這對情侶扭打。雖原PO表示女方為了買黃金與男友發生爭執，但有眼尖網友發現，馬尾女被打時，身上衣服帶著標籤，也就是她當時正在試穿衣服，「哪個女的試穿衣服時，又叫男友買黃金？就算買，也要先付錢買衣服，再買黃金啊！」

影片一曝光，引起大陸網友熱議，「男的把女的當女朋友，女的把男的當提款機」、「身為一個女孩子，我也覺得打一頓分手算了」、「靠人不如靠自己，自己有能力何必求人」、「在外人面前，打男人哪裡都好，千萬別賞巴掌，否則後果很嚴重！」

(中時電子報)

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