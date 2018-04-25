蔡英文、賴清德都輸他 黃創夏諷他「神人」降臨！

2018年04月25日 10:29 中時電子報 謝雅柔

新教長吳茂昆甫上任就被爆出許多爭議。（資料照,王英豪攝）

新任教育部長吳茂昆爭議事件連環爆，引發外界諸多關注。對此，資深媒體人黃創夏諷刺吳茂昆是「『神人』降臨」，關注度在短短幾天就超越總統蔡英文和行政院長賴清德。黃也表示，有這個「神人」掌管台灣教育，未來小孩若被唸，只要拿出「部長嘉言錄」回嗆「我這一輩子最自傲的就是，我認為我沒有做過任何錯事！」黃感嘆這就是台灣的未來。

教育部長吳茂昆上任後，除了被爆頻繁赴陸講課外，也被指曾在美國開設師沛恩生技公司（Spiranthes Biotech, LLC），並向大陸「國家知識產權局」申請並取得專利，涉違反《公務人員服務法》，吳茂昆發出聲明表示，因為學生提出想到大陸申請專利，而台灣非PCT專利合作條約會員國，才會在美國開設公司，公司單純為申請專利用，專利成果最後一定是歸屬學校。未料，昨藍委柯志恩打臉吳茂昆，在申請國際專利的同一天也向大陸送了案子，甚至還自己在申請書上寫「中國台灣地區」，柯志恩諷刺表示，「部長說的冠冕堂皇，但為了前進大陸，還真是委屈您了！」

對此，資深媒體人黃創夏撰寫「全知全能的『神格者』吳茂昆？」一文，投書「1111人力銀行全民論壇」。黃指出，吳茂昆跟著朱經武學習，本是物理學超導體的專家，卻無師自通生物科技，自稱是代表東華大學生科系師生研究結果的「專利發明人」，懂物理也懂生技。黃說吳茂昆還「超越名利」，頻在大陸參加活動，處處被掛名，還稱僅為了「交流」，不是貪圖高價碼的人民幣車馬費。

吳茂昆上任短短幾天，卻因諸多爭議占盡媒體版面。黃創夏諷刺表示吳茂昆的關注度遠超越蔡英文和賴清德，且「政府的發言人、主管機關的陸委會還有教育部，已經沒有其他事情該幹，都在為吳茂昆『服務』」。

黃創夏直言，吳茂昆如此神格般的存在，超越一般世俗的檢視，只有他才有「終極審判」的權柄，那些兼職、開公司、違反公務員服務法等指控都該閉嘴。黃說有如此「神人」掌管台灣教育，台灣的下一代一定可以有樣學樣，以後爸媽或老師只要囉嗦，孩子只要拿出「部長嘉言錄」回嗆「我這一輩子最自傲的就是，我認為我沒有做過任何錯事！」黃感嘆此情此景，就是台灣的未來。

(中時電子報)