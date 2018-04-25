控訴馬頭山環說書不實 12部遊覽車赴高市府陳情

反馬頭山掩埋場自救會約600名居民25日赴高雄市政府陳情，要求市府拒絕富駿，直接判定撤案。（林宏聰攝）

友善列印
中時

馬頭山掩埋場開發案正在進行環評審查，反對方居民、環團日前與高市環保局前往現勘，並拔管確認8口監測井中有6口未開篩，居民質疑業者環說書造假，25日上午發動600人到市府陳情，強調不接受「補件再審」，馬頭山掩埋場環評案應退回、不應開發。

反馬頭山掩埋場自救會成員、環團上午分搭12部遊覽車從旗山出發，到高雄市政府四維行政中心陳情，因參與人數多達600人，轄區警方如臨大敵，也出動150名警力在市府各出入口駐守，防止爆發進一步衝突。

自救會發言人龔文雄強調，先前環保局長蔡孟裕親自主持2次共3天現勘，在廠商、自救會、環保局共同見證下，確認8口地下水監測井中有6口沒開篩，地下水當然無法流入，導致業者環說書中堅稱當地並無地下水，此舉已明顯涉及環說書造假、欺騙社會大眾，即使補件再審也毫無意義，因此呼籲應立即撤案。

開發單位、富駿公司則反批自救會「看圖說故事」，強調現勘挖出的BH、AH管是101年為了鑽探地質所設的簡易監測井，但現在環說書裡的資料都是後來105至107年新設的標準監測井，且基地內有沒有地下水並非掩埋場能否設置的必要條件，因此沒有必要隱匿是否有地下水的事實，富駿未來也會公開作業方式，讓外界一同檢視、嚴格監督所有調查過程。

高市環保局則表示，井管未開篩不符環說書內容，為何有此情形需再與現場施作人員釐清，環保局會將相關事證送交檢方調查，並向高雄市環境影響評估審查委員會詳實陳報，再由委員們做出適當決議。

(中時 )

廉政走出去 5邦交國來台廉政交流 命中注定…被你抓！毒蟲栽在同警2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。