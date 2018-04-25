控訴馬頭山環說書不實 12部遊覽車赴高市府陳情

2018年04月25日 10:24 中時 林宏聰

馬頭山掩埋場開發案正在進行環評審查，反對方居民、環團日前與高市環保局前往現勘，並拔管確認8口監測井中有6口未開篩，居民質疑業者環說書造假，25日上午發動600人到市府陳情，強調不接受「補件再審」，馬頭山掩埋場環評案應退回、不應開發。

反馬頭山掩埋場自救會成員、環團上午分搭12部遊覽車從旗山出發，到高雄市政府四維行政中心陳情，因參與人數多達600人，轄區警方如臨大敵，也出動150名警力在市府各出入口駐守，防止爆發進一步衝突。

自救會發言人龔文雄強調，先前環保局長蔡孟裕親自主持2次共3天現勘，在廠商、自救會、環保局共同見證下，確認8口地下水監測井中有6口沒開篩，地下水當然無法流入，導致業者環說書中堅稱當地並無地下水，此舉已明顯涉及環說書造假、欺騙社會大眾，即使補件再審也毫無意義，因此呼籲應立即撤案。

開發單位、富駿公司則反批自救會「看圖說故事」，強調現勘挖出的BH、AH管是101年為了鑽探地質所設的簡易監測井，但現在環說書裡的資料都是後來105至107年新設的標準監測井，且基地內有沒有地下水並非掩埋場能否設置的必要條件，因此沒有必要隱匿是否有地下水的事實，富駿未來也會公開作業方式，讓外界一同檢視、嚴格監督所有調查過程。

高市環保局則表示，井管未開篩不符環說書內容，為何有此情形需再與現場施作人員釐清，環保局會將相關事證送交檢方調查，並向高雄市環境影響評估審查委員會詳實陳報，再由委員們做出適當決議。

(中時 )