石頭變成紙 台南業者創新技術獲市府推崇

2018年04月25日 10:56 中時 曹婷婷

石頭變成造紙？山上區台灣龍盟科技利用石頭造紙的科技，減少資源浪費及對環境的破壞，被視為是未來造紙工業新潮流，台南市長李孟諺也專程拜訪，強調為活絡台南產業經濟，市府依據產業創新條例積極提升政府服務效能，協助民間投資開發，為市民創造更多就業機會。

李孟諺表示，利用石頭造紙的科技，是一項革命性新技術，顛覆傳統造紙方法，造出的紙質量不僅與一般紙無異，且沒有排放廢水的問題，極具產業競爭力及環境保護特色。

經發局局長殷世熙表示，環保意識抬頭下，石頭造紙技術是創造永續環境的選擇方案之一，台灣龍盟科技以生產研發石頭紙為主，擁有40餘國開發專利、ISO 9001、ISO14001、「搖籃到搖籃」銀級環保認證、德國KIWA環保認證、德國紅點設計獎項等肯定。

而且，造紙的資源成本與傳統木漿紙比較，製造一噸石頭紙可少砍伐20棵樹、節約7480加侖用水，CO2的排放量也減半，是兼具創新與環保的新興產業。

台灣龍盟科技梁石輝董事長表示，「石頭紙」是一項創新造紙技術，利用礦物粉和環保塑料PE共混，具有防水性且耐摺，製造過程不用木漿、不砍樹、不必漂白、無汙水，是目前最環保的造紙技術。

台灣龍盟科技在山上及永康區建廠，帶動地方產業發展，未來更將在關廟區選址擴廠，創造更多在地就業機會。

(中時 )