石頭變成紙 台南業者創新技術獲市府推崇

台南市長李孟諺參觀石頭如何變成紙張的過程。（台南市政府提供）

友善列印
中時

石頭變成造紙？山上區台灣龍盟科技利用石頭造紙的科技，減少資源浪費及對環境的破壞，被視為是未來造紙工業新潮流，台南市長李孟諺也專程拜訪，強調為活絡台南產業經濟，市府依據產業創新條例積極提升政府服務效能，協助民間投資開發，為市民創造更多就業機會。

李孟諺表示，利用石頭造紙的科技，是一項革命性新技術，顛覆傳統造紙方法，造出的紙質量不僅與一般紙無異，且沒有排放廢水的問題，極具產業競爭力及環境保護特色。

經發局局長殷世熙表示，環保意識抬頭下，石頭造紙技術是創造永續環境的選擇方案之一，台灣龍盟科技以生產研發石頭紙為主，擁有40餘國開發專利、ISO 9001、ISO14001、「搖籃到搖籃」銀級環保認證、德國KIWA環保認證、德國紅點設計獎項等肯定。

而且，造紙的資源成本與傳統木漿紙比較，製造一噸石頭紙可少砍伐20棵樹、節約7480加侖用水，CO2的排放量也減半，是兼具創新與環保的新興產業。

台灣龍盟科技梁石輝董事長表示，「石頭紙」是一項創新造紙技術，利用礦物粉和環保塑料PE共混，具有防水性且耐摺，製造過程不用木漿、不砍樹、不必漂白、無汙水，是目前最環保的造紙技術。

台灣龍盟科技在山上及永康區建廠，帶動地方產業發展，未來更將在關廟區選址擴廠，創造更多在地就業機會。

(中時 )

台灣麻疹風暴波及26國家 總接觸… 抱緊受虐兒　北台南家扶義賣頸枕

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。