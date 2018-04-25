MLB》桑契斯、賈吉炸裂！洋基克雙城四連勝

桑契斯(中)7下轟出單場第2轟，興奮跟隊友們慶祝。(美聯社)

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中時電子報

洋基近期投打兩端，漸打出應有表現，拉出一波三連勝，他們今(25日)繼續在主場和雙城交手，老將「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)飆6局失1分好投，打線更是大發神威，靠桑契斯(Gary Sanchez)雙響炮領軍，全隊揮出10安攻得8分，終場8比3贏球，將連勝推進到第四場。

此役雖是由雙城先馳得點，不過2局起，洋基靠著桑契斯(Gary Sanchez)轟追平陽春彈，吹起反攻號角；接著3下再靠菜鳥托瑞斯(Gleyber Torres)適時安打，一舉取得領先。他們總計在第2到第5局，進帳多達5分逆轉比分，隨後未曾再處落後。

隊友給火力相挺，沙胖首局失分後，也沒再給雙城得分機會，投完6局後，帶著勝投資格退場休息。洋基7下再展火力，賈吉(Aaron Judge)率先登場，就轟出右外野陽春炮，接著1出局一壘有人時，本場比賽有全壘打紀錄的桑契斯發威，扛出中外野2分炮，如同宣判雙城的死刑。

雙城雖追回2分，但比分差距過大，最後仍由洋基拿下比賽勝利。沙胖回穩，總算投出本季首場優質先發，進帳本季第1場勝投；洋基近四場比賽，先發投手群表現不俗，田中、沙胖和J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)相繼回穩繳好投，也讓他們戰績有所起色，斬獲四連勝。

(中時電子報)

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