老字號茶莊結合AR科技 教滑世代認識茶文化

莊玉端（後者）、王珍芷母女運用AR教大家認識台灣茶藝。（廖素慧攝）

友善列印
中時
老字號茶莊結合產學界設製茶具組，具有在地特色。（廖素慧攝）

台灣茶文化正方興未艾，越來越多文青投入茶藝，嘉義老字號茶莊第2代王珍芷曾到英國、澳洲、日本遊學，在米蘭當台灣茶文化大使，與不同國家的茶文化交流，用新視野推展阿里山茶，與團隊研發AR茶藝教學APP，建置嘉義茶旅行地圖、茶葉種類介紹，便利滑世代認識茶文化。

天然茶莊在地經營30年茶業，負責人莊玉端見證阿里山茶的故事，早期用茶桌、茶具組泡茶，親友及左鄰右舍來家泡茶是一種習以為常的生活樣態，逐漸演變為茶席、茶會等講究禮儀的社交活動，近年來更有玩到哪泡到哪兒，帶著茶具到處旅行、露營的休閒雅興。

莊玉端的女兒王珍芷把在國外遊學打工的經驗，加上自己對茶的特殊情感及想法，在泡茶的技術、口味上推陳出新，有所變化，同時也加入科技元素，讓茶文化與時俱進，能進入年輕人的生活。

王珍芷說，團隊規畫2年，研發「天然莊AR茶文化」APP，以自行設計的《帶著茶去旅行─方圓》茶器作為AR的介質，使用者進入AR後，由1隻桂冠茶猴當作茶導覽員帶著走，做互動式的茶藝教學，內容有茶人文化介紹、阿里山茶葉種類的區別、嘉義茶旅行地圖、QR-code掃描器實用功能等，有中英日文版。

(中時 )

抱緊受虐兒　北台南家扶義賣頸枕 文化快遞》第11屆台灣國際紀錄片…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。