老字號茶莊結合AR科技 教滑世代認識茶文化

2018年04月25日 10:43 中時 廖素慧

老字號茶莊結合產學界設製茶具組，具有在地特色。（廖素慧攝）

台灣茶文化正方興未艾，越來越多文青投入茶藝，嘉義老字號茶莊第2代王珍芷曾到英國、澳洲、日本遊學，在米蘭當台灣茶文化大使，與不同國家的茶文化交流，用新視野推展阿里山茶，與團隊研發AR茶藝教學APP，建置嘉義茶旅行地圖、茶葉種類介紹，便利滑世代認識茶文化。

天然茶莊在地經營30年茶業，負責人莊玉端見證阿里山茶的故事，早期用茶桌、茶具組泡茶，親友及左鄰右舍來家泡茶是一種習以為常的生活樣態，逐漸演變為茶席、茶會等講究禮儀的社交活動，近年來更有玩到哪泡到哪兒，帶著茶具到處旅行、露營的休閒雅興。

莊玉端的女兒王珍芷把在國外遊學打工的經驗，加上自己對茶的特殊情感及想法，在泡茶的技術、口味上推陳出新，有所變化，同時也加入科技元素，讓茶文化與時俱進，能進入年輕人的生活。

王珍芷說，團隊規畫2年，研發「天然莊AR茶文化」APP，以自行設計的《帶著茶去旅行─方圓》茶器作為AR的介質，使用者進入AR後，由1隻桂冠茶猴當作茶導覽員帶著走，做互動式的茶藝教學，內容有茶人文化介紹、阿里山茶葉種類的區別、嘉義茶旅行地圖、QR-code掃描器實用功能等，有中英日文版。

(中時 )